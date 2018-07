Matuidi | Ronaldo? sarebbe fantastico

CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS PER 100 MILIONI/ Ultime notizie - Matuidi entusiasta : "sarebbe fantastico" : CRISTIANO RONALDO ALLA JUVENTUS per 100 MILIONI, in Spagna sicuri: affare fatto, ma occhio ALLA postilla "rivale diretta". La Vecchia Signora è data vicinissima ALLA stella Merengues(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:11:00 GMT)