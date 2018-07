Matteo Salvini | il segreto del successo del leader della Lega | la comunicazione diretta e

Arrivano ‘strane’ notizie su Matteo Salvini : è Elisa Isoardi a dire tutto. Scoppia il caso : C’è aria di maretta tra il quasi-premier Matteo Salvini già ministro degli Interni e la sua meravigliosa dama, Elisa Isoardi. Come facciamo a saperlo? Lo abbiamo dedotto da un suo post. Certo, nulla di certo, confermato o comprovato, ma converrete con noi che una frase del genere – dopo la analizzeremo con attenzione – non lascia dubbi a riguardo. O almeno per noi è così. È pur vero – questo dobbiamo concederlo all’avvocato del ...

Elisa Isoardi e Matteo Salvini in crisi?/ "Ho imparato che si può volare anche da soli" : il post che allarma : Elisa Isoardi e Matteo Salvini in crisi? La conduttrice allarma i fan con un post pubblicato su Instagram: "Ho imparato che si può volare anche da soli"(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 15:25:00 GMT)

Abitanti Camping River chiedono incontro a Matteo Salvini : Roma: chiesto anche intervento soccorso per 250 cittadini Roma – Questa la lettera che i cittadini Rom. Sinti e Caminanti del Camping River di Roma hanno rivolto a Matteo Salvini. Rsc chiedono al ministro dell’Interno un incontro “per rispettare gli accordi europei di inclusione e la strategia nazionale”. Richiesto inoltre “un intervento di protezione civile a soccorso di 250 cittadini. Per i quali, il Sindaco ...

Matteo Salvini rincara il giudizio su Tito Boeri : 'Continua a fare politica - ma dove vive - su Marte?' : servono più immigrati per fare i tanti lavori che gli italiani non vogliono più fare...' Il presidente dell'Inps continua a fare politica, ignorando la voglia di lavorare , e di fare figli, di ...

Matteo Salvini dice che ci conviene se l’Austria chiude i confini : «A guadagnarci saremo noi, perché sono più gli altri a venire da noi che non viceversa», ha detto rispondendo alla minaccia del cancelliere austriaco di chiudere il passo del Brennero The post Matteo Salvini dice che ci conviene se l’Austria chiude i confini appeared first on Il Post.

Matteo Salvini calpesta ancora Luigi Di Maio : 'Il decreto dignità lo miglioriamo in Aula' : Un'altra 'istituzionale' entrata a gamba tesa di Matteo Salvini su Luigi Di Maio . Le tensioni tra Lega e M5s sul decreto dignità sono ancora palpabili e già il vicepremier leghista punta a cambiare ...

Matteo Salvini : "Tifo tutti ai Mondiali tranne la Francia" : "A me vanno bene tutte, tranne la Francia... Già la simpatia era bassa, ma di recente si è ridotta ancora di più". È la battuta con cui il leader della lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde all'Ansa su quale squadra tifi ai Mondiali. In quanto all'ipotesi di Cristiano Ronaldo alla Juve, Salvini commenta ridendo: "Ma chi se ne frega... Io penso al mio povero Milan".

Matteo Salvini e la sentenza contro la Lega - l'agguato dei giudici e la vergognosa prima pagina di Marco Travaglio : Ovviamente, non una parola sul fatto che si tratta di una sentenza senza precedenti perché colpisce un partito e non i singoli presunti responsabili, 'una sentenza politica' secondo Salvini.

Lega - la Repubblica : 'Matteo Salvini incassò una parte dei soldi pubblici occultati dalla Lega' : Attacco giudiziario? Si, ma non solo. Perchè, a solo un mese dallo start del nuovo governo Lega-M5S nel quale Matteo Salvini s'è ritagliato un ruolo da assoluto protagonista spingendo il Carroccio ...

Tegola per Matteo Salvini : sequestro di 48 milioni di rimborsi elettorali : “Siamo stupiti di apprendere dalle agenzie, prima che dalla Cassazione, le motivazioni della sentenza per cui dovrebbe proseguire il sequestro

Matteo Salvini dichiara guerra alla mafia : Voglio un economia sana, pulita, trasparente. Rendo onore ai tanti amministratori minacciati dalla mafia, ai tanti giornalisti, giudici e magistrati che stanno rischiando la vita ogni giorno, per ...

Matteo Salvini in giro per Siena - la foto impensabile : chi c'è in posa di fianco a lui - 'un bacione ai buonisti' : La risposta di Matteo Salvini a chi accusa lui, la Lega e il governo di ' razzismo ' arriva , ovviamente, via social. In missione a Siena , per vedere il primo Palio della storia senza una ...

Come smontare la retorica di Matteo Salvini : Il comizio del ministro dell’interno a Pontida è un discorso chiave per capire l’ideologia della Lega e di questo governo. Leggi

Matteo Salvini ai mafiosi : “L’Italia non sarà più il vostro Paese - vi sequestreremo anche le mutande” : Matteo Salvini si scaglia contro la mafia e i mafiosi: "Messaggio chiaro ed evidente ai bastardi mafiosi, camorristi e 'ndranghetisti: l'Italia non sarà più il vostro Paese. Dedicherò ogni mia energia provando a sequestrarvi anche le mutande che portate addosso", afferma il ministro dell'Interno prima di tuffarsi nella piscina di una villa confiscata alla mafia.Continua a leggere