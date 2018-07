Matteo Salvini dice che ci conviene se l’Austria chiude i confini

Matteo Salvini : "Tifo tutti ai Mondiali tranne la Francia" : "A me vanno bene tutte, tranne la Francia... Già la simpatia era bassa, ma di recente si è ridotta ancora di più". È la battuta con cui il leader della lega e ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde all'Ansa su quale squadra tifi ai Mondiali . In quanto all'ipotesi di Cristiano Ronaldo alla Juve, Salvini commenta ridendo: "Ma chi se ne frega... Io penso al mio povero Milan".

Matteo Salvini e la sentenza contro la Lega - l'agguato dei giudici e la vergognosa prima pagina di Marco Travaglio : Ovviamente, non una parola sul fatto che si tratta di una sentenza senza precedenti perché colpisce un partito e non i singoli presunti responsabili, 'una sentenza politica' secondo Salvini .

Tegola per Matteo Salvini : sequestro di 48 milioni di rimborsi elettorali : “Siamo stupiti di apprendere dalle agenzie, prima che dalla Cassazione, le motivazioni della sentenza per cui dovrebbe proseguire il sequestro

Matteo Salvini in giro per Siena - la foto impensabile : chi c'è in posa di fianco a lui - 'un bacione ai buonisti' : La risposta di Matteo Salvini a chi accusa lui, la Lega e il governo di ' razzismo ' arriva , ovviamente, via social. In missione a Siena , per vedere il primo Palio della storia senza una ...