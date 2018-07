Matteo Renzi contro Luigi Di Maio su Dl Dignità | “Si chiama decreto disoccupazione

Tutta la verità sulla nuova casa di Matteo Renzi a Firenze : ecco le FOTO della villetta e le parole del Senatore : 1/7 FOTO di Pietro Masini / LaPresse ...

Matteo Renzi attacca il governo : “Non stanno mantenendo le promesse - sanno solo fare dirette su Facebook” : L'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi attacca il governo Conte: "Tanti spot sui giornali, ma tra un censimento e l'altro c'è qualcuno che possa censire - o almeno ricordare - tutte le promesse della campagna elettorale? Nel primo consiglio dei ministri avevano promesso di abolire la Fornero, fare la Flat Tax al 15%, introdurre il reddito di cittadinanza con 780€ al mese che diventavano 1680€ per una famiglia con due figli, rimpatriare ...

Matteo Renzi annuncia di dire la sua sul Pd in vista dell'Assemblea nazionale : Matteo Renzi promette di fare chiarezza sul Pd in vista dell'Assemblea nazionale del 7 luglio. "Il Pd ha perso la maggior parte dei ballottaggi - scrive nella sua e-news -. E qualcuno ha dato a me la responsabilità. Ancora? Mi fa piacere essere considerato l'alibi per tutto, ma questa lettura del voto è poco più che una barzelletta. Credo necessario fare chiarezza: scriverò sul PD con calma nei prossimi giorni in ...

Matteo Renzi compra una villa a Firenze da 1 - 3 milioni di euro. A gennaio aveva detto : “Sul conto ho 15mila euro” : Una villa in via Tacca a Firenze, 276 metri di superficie catastale, 11,5 vani, due livelli con salotto triplo, grande cucina abitabile, studio, tre camere e tre bagni, terrazza. Costo: un milione e trecentomila euro. Acquirenti: il senatore Matteo Renzi e la moglie Agnese Landini. L’ex presidente del consiglio ha comprato una nuova casa. O meglio sta per comprare: lo scrive il quotidiano La Verità che racconta come Renzi abbia firmato un ...

Nuova catena Facebook su Gianni Renzi - ex portaborse di Matteo : bufala o indignazione? : Basta come sempre un meme, la foto di un qualunque individuo ed un testo che accompagni la presunta parentela con un politico per scatenare l'indignazione popolare, come avvenuto nel corso delle ultime ore con Gianni Renzi. Stiamo parlando di un'immagine apparsa su Facebook da alcune ore a questa parte, in cui l'ex Presidente del Consiglio viene accusato di aver assicurato al fratello un posto di lavoro ben pagato, prima di lasciare il proprio ...

Televisione - Matteo Renzi pronto a lanciarsi nella veste di conduttore : La prima apparizione televisiva dell’ex premier ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi risale al 1994, quando partecipò come concorrente a una puntata della Ruota della Fortuna. Molto prima della sua ascesa politica. Come annunciato dal produttore televisivo Lucio Presta, Renzi è pronto a lanciarsi in una nuova avventura televisiva: un programma sulla città di Firenze in cui l’ex premier giocherà il ruolo di “guida turistica”. In ...

Matteo Renzi fa un nuovo partito con i delusi di Forza Italia? Lui tira dritto : “Lei ha dei problemi” : Poche parole, niente risposte da parte di Matteo Renzi. Né sul suo futuro personale, dopo le indiscrezioni sul possibile “programma televisivo su Firenze da condurre”, secondo le parole del produttore Lucio Presta. Né sul destino del Pd, con le voci sul possibile lancio alla prossima Leopolda di un nuovo soggetto politico, da costruire con Forza Italia o almeno con i moderati azzurri che vogliono sfuggire all’opa di Salvini. ...

