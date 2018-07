Matteo Gentili | incidente bollente con Alessia Prete | foto e commento

Alessia Prete e Matteo Gentili - dopo il GF15/ “C’è intesa sotto le lenzuola!” - ma è troppo presto per l’amore… : Alessia Prete e Matteo Gentili, dopo il Grande Fratello 15: “C’è intesa sotto le lenzuola!”, ma è troppo presto per parlare di amore... ecco le ultime dichiarazioni della coppia.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 15:26:00 GMT)

Alessia Prete e Matteo Gentili - l'amore nato nella Casa del Grande Fratello dura anche fuori! ESCLUSIVO : Matteo: 'Abbiamo avuto tutto dalla vita, sappiamo come gira il mondo. Diamo la giusta importanza alle cose. nella Casa si perde la capacità di relativizzare e per chi fuma, l'astinenza fa uscire di ...

Simone Coccia Colaiuta / Attacco ai concorrenti del Grande Fratello 15 : la replica di Matteo Gentili : Simone Coccia Colaiuta ha riservato un duro Attacco ai colleghi del Grande Fratello 15 dicendosi fiero di non avere fatto "parte del branco". Il riferimento a Baye Dame, Filippo e Danilo.(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 18:02:00 GMT)

Grande Fratello 2018 : Simone Coccia Colaiuta attacca gli altri concorrenti - le reazioni di Matteo Gentili e Angelo Sanzio : L'ex spogliarellista prende le distanze dai suoi ex compagni di avventura: "Coerente con le mie idee".

Matteo Gentili confessa : “Mia madre è stata molto male per Paola” : Matteo Gentili si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista a DiPiù. Ha parlato della sua relazione con

Grande Fratello - Matteo Gentili rivela : «Orgoglioso di aver amato Paola Di Benedetto per 4 anni». E Alessia? : A quasi due settimane dalla fine del Grande Fratello , i riflettori sono puntati sulla coppia che si è formata all'interno della Casa, Matteo Gentili e Alessia Prete . I due non perderebbero occasione ...

Matteo Gentili : il like per gioco a Paola Di Benedetto fa arrabbiare Alessia Prete : Grande Fratello, Matteo Gentili obbligato a lasciare un like a Paola Di Benedetto per gioco: Alessia Prete si arrabbia Entrato al Grande Fratello come ex fidanzato di Paola Di Benedetto, Matteo Gentili dal reality è uscito alla fine innamorato di Alessia Prete. Dopo il GF, tuttavia, ancora oggi il nome dell’ex naufraga continua a saltare […] L'articolo Matteo Gentili: il like per gioco a Paola Di Benedetto fa arrabbiare Alessia Prete ...

Alessia Prete stupisce il web : la dedica d’amore a Matteo Gentili : Alessia Prete stupisce i fan: le parole d’amore per Matteo Gentili dopo il Grande Fratello Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Matteo Gentili e Alessia Prete fuori dal Grande Fratello. Finito il reality, infatti, i due ex concorrenti stanno passando sempre più tempo insieme, e le foto e i video condivisi con i […] L'articolo Alessia Prete stupisce il web: la dedica d’amore a Matteo Gentili proviene da Gossip e Tv.

Gf - Matteo Gentili : "Orgoglioso di aver amato per quattro anni Paola" : Il Gf Nip è stato un bel riscatto per Matteo Gentili dopo la fine burrascosa della sua storia d'amore con Paola Di Benedetto e il successivo fidanzamento lampo con Francesco Monte.Il calciatore di Vicenza mai si sarebe aspettato che un'esperienza del genere potesse cambiargli così la vita, ma soprattutto avrebbe potuto fargli trovare l'amore. Intervistato dal settimanale Oggi, Matteo Gentili ha proprio parlato di questa sua nuova vita. "Non ...