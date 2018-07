Mattarella | Schengen irrinunciabile

Migranti - Mattarella irresponsabile mettere a rischio Schengen - : Il capo dello Stato interviene nel dibattito sulla possibile chiusura del Brennero.: " Schengen ed Erasmus sono l'anima dell'Ue" dice il presidente della Repubblica che invita a "non cedere all'...

Mattarella : “Irresponsabile chiudere i confini e mettere in discussione Schengen. Non cedere all’emotività” : Il fenomeno della migrazione non può essere gestito da un Paese soltanto. Lo ha detto ieri, a Riga, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica di Lettonia, Raimonds Vejonis. E lo ha ribadito oggi, a Tallinn, a fianco della presidente della Repubblica di Estonia, Kersti Kaljulaid. Ma il Capo dello Stato italiano ha anche sottolineato come l’idea di chiudere i confini non sia “razionale ma risponde a emotività subita o ...