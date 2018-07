Mattarella | non è responsabile parlare di chiusura Schengen

Mattarella : “Irresponsabile chiudere i confini e mettere in discussione Schengen. Non cedere all’emotività” : Il fenomeno della migrazione non può essere gestito da un Paese soltanto. Lo ha detto ieri, a Riga, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica di Lettonia, Raimonds Vejonis. E lo ha ribadito oggi, a Tallinn, a fianco della presidente della Repubblica di Estonia, Kersti Kaljulaid. Ma il Capo dello Stato italiano ha anche sottolineato come l’idea di chiudere i confini non sia “razionale ma risponde a emotività subita o ...

Dazi - Mattarella avverte : 'Improvvida stagione non si sviluppi' : Ogni economia di ogni Paese ha sempre da guadagnare dai mercati aperti. Questo vale particolarmente per il nostro Paese'. 'Questo settore dimostra, come tanti altri, come i nostri produttori abbiano ...

Il no di Sergio Mattarella ai dazi : "Improvvida stagione non abbia sviluppi" : Arriva il no di Sergio Mattarella a ogni pensiero di porre dazi anche in Italia. "La speranza è che l'improvvida stagione di minaccia dei dazi non abbia un eccessivo sviluppo e non crei difficoltà" ha detto il presidente della Repubblica al Forum internazionale della cultura del vino alla Luiss a Roma. "Questo settore dimostra come i nostri produttori abbiano la capacità di superare la competizione, di vincerla e di ...

Dazi - Mattarella : “Improvvida stagione - speriamo non si sviluppi : le nostre aziende vincenti anche a mercati aperti” : “La speranza è che l’improvvida stagione di minaccia dei Dazi non abbia un eccessivo sviluppo e non crei difficoltà”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Matterella parlando al Forum internazionale della cultura del vino alla Luiss a Roma. Un ragionamento espresso alla vigilia dell’introduzione dei Dazi degli Stati Uniti ad acciaio ed alluminio. “Questo settore dimostra come i nostri produttori abbiano la ...

DOPO IL VERTICE/ L'asse Conte-Mattarella che non piace a Salvini e Di Maio : L'esito piuttosto deludente del Consiglio europeo sui migranti crea la prima vera crepa nell'accordo di governo, perché rafforza il ruolo di Conte a scapito di Salvini.

Macron - asse col Papa sui migrantiMattarella : "Italia non ceda alla paura" : Incontro in Vaticano tra Bergoglio e Macron, che cerca una nuova legittimazione dopo le batoste sulle riforme Ue. E il presidente viene nominato sacerdote onorario di San Giovanni Segui su affaritaliani.it

Mattarella a San Patrignano : 'La solidarietà nel Dna degli italiani - non arrendetevi alla paura : Nel Talmud è scritto che chi salva una vita salva il mondo intero. San Patrignano in questi anni ha salvato tante vite e continua a farlo . Non è una realtà astratta, teorica, lontana, ma composta da ...

