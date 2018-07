Mattarella | “Irresponsabile chiudere i confini e mettere in discussione Schengen Non

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Il fenomeno della migrazione non può essere gestito da un Paese soltanto. Lo ha detto ieri, a Riga, dopo aver incontrato il presidente della Repubblica di Lettonia, Raimonds Vejonis. E lo ha ribadito oggi, a Tallinn, a fianco della presidente della Repubblica di Estonia, Kersti Kaljulaid. Ma il Capo dello Stato italiano ha anche sottolineato come l’idea dinon sia “razionale ma risponde a emotività subita o suscitata. La responsabilità politica – ha aggiunto – richiede razionalità e governo comune della questione. È possibile, c’è il dovere di farlo”. Il monito di Sergioè arrivato dopo la tensione dei giorni scorsi in vista del vertice tra i 28 leader dei Paesi europei, con il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che aveva minacciato di volerle frontiere. E dopo l’annuncio del cancelliere ...