huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: Mateus Uribe e Carlos Bacca minacciati di morte per i rigori sbagliati contro l'Inghilterra: 'Non tornate in Colombia'… - BonacelliBrenno : RT @HuffPostItalia: Mateus Uribe e Carlos Bacca minacciati di morte per i rigori sbagliati contro l'Inghilterra: 'Non tornate in Colombia'… - vituzzo25 : RT @HuffPostItalia: Mateus Uribe e Carlos Bacca minacciati di morte per i rigori sbagliati contro l'Inghilterra: 'Non tornate in Colombia'… - HuffPostItalia : Mateus Uribe e Carlos Bacca minacciati di morte per i rigori sbagliati contro l'Inghilterra: 'Non tornate in Colomb… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Gli errori suidihanno condannato la Colombia alla sconfittal'Inghilterra, negli ottavi di finale dei mondiali. Ma, purtroppo, potrebbe costare molto di più ai calciatori colombiani. I due, infatti, sono statidisui social network. Un utente di Twitter, Jhon Duqueismo, ha scritto: "Grazie a tutti i giocatori, eccetto a quel figlio di p..., inutile, morto,. Non tornare qui in Colombia". Ed è solo uno di una lunga serie, a 24 anni dall'uccisione di Andres Escobar, giocatore della Colombia reo di aver fatto un autogolgli Stati Uniti nel mondiale di Usa 94.", sei un pezzo di m.. Spero che morirai", scrive un altro utente. "Questa è stata l'ultima partita di, quell'uomo è già morto". Minacce su cui sta indagando la polizia che, evidentemente, non possono che ...