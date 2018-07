Martina lancia il forum del Pd Ma non c' è la data del congresso

Al Nazareno una riflessione con gli studiosi : Martina lancia un seminario per la "risposta democratica alle destre" : Maurizio Martina riparte da un seminario di studio. Si terrà martedì 4 giugno l'incontro organizzato dal Partito Democratico, un "momento di riflessione e studio", con intellettuali e mondo della cultura. Il titolo del seminario è "Populismi, nuove destre e la risposta democratica " e si svolgerà alle 10.30 presso la sede dei dem.Un lungo elenco di ospiti, tra analisti, storici, politici o ex politici. Come Guido ...

Al Nazereno una riflessione con gli studiosi : Martina lancia un seminario per la "risposta democratica alle destre" : Maurizio Martina riparte da un seminario di studio. Si terrà martedì 4 giugno l'incontro organizzato dal Partito Democratico, un "momento di riflessione e studio", con intellettuali e mondo della cultura. Il titolo del seminario è "Populismi, nuove destre e la risposta democratica " e si svolgerà alle 10.30 presso la sede dei dem.Un lungo elenco di ospiti, tra analisti, storici, politici o ex politici. Come Guido ...

Martina lancia una stoccata a Renzi : "Altro che pop corn - prepariamoci a fare una proposta alternativa" : "C'è da essere preoccupati per un governo come quello che stanno trattando Lega e Cinque Stelle con la compiacenza di Forza Italia. Per le scelte economiche e finanziarie che farà e per le loro ricadute sociali. Per le posizioni che esprimerà in Europa e sulla scena internazionale. Per la dose quotidiana di propaganda che distillerà su temi delicati come immigrazione e sicurezza. Dubito che tanti elettori dei Cinque ...