Marca | Cristiano Ronaldo sta cercando casa a Torino E la sindaca Appendino

"La Juve è vicina a ingaggiare Cristiano Ronaldo". Marca rilancia l'indiscrezione : 120 milioni di euro di stipendio fino al 2022 : Il mondiale di Cristiano Ronaldo è finito anzitempo, ma presto per il campione portoghese potrebbe iniziare una nuova avventura: alla Juventus. È questa l'indiscrezione che arriva dalla Spagna e precisamente da Marca, quotidiano sportivo che ha una particolare attenzione sulle cose che accadono nel mondo del Real Madrid. "La Juve punta dritta su CR7", titola questa mattina Marca, sostenendo che il club torinese ci sta facendo ...

Per Marca Juve su Cristiano Ronaldo - quadriennale da 120 mln : Roma, 3 lug. , askanews, La Juve fa sul serio per CR7 . Lo scrive Marca, che apre così la propria edizione di oggi: il club italiano, si legge, ha iniziato le trattative per il campione portoghese. ...

Classifica Marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Lukaku aggancia Cristiano Ronaldo in testa : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

Classifica Marcatori Mondiali 2018 : la graduatoria dei cannonieri. Cristiano Ronaldo allunga in testa con 4 gol : Chi sarà il bomber dei Mondiali 2018 di calcio? Chi conquisterà la Scarpa d’Oro, il premio più ambito a livello individuale? La rassegna iridata, in programma in Russia dal 14 giugno al 15 luglio, sarà caratterizzata dai grandi scontri tra le varie Nazionali ma anche dai tanti duelli tra gli uomini più prolifici in circolazione. Si preannuncia una lotta totale tra Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e tante altre stelle che puntano non ...

