Mara Venier | la domanda maliziosa a Barbara d' Urso | ' Ti sei fidanzata?' Chi è l' uomo

Mara Venier : ecco come sarà la mia Domenica In! : Mara Venier condurrà la nuova edizione di Domenica In, trasmissione che andrà a contrastare quella di Barbara D’Urso. La vulcanica bionda spiega in un’intervista come intende pilotare questa nuova avventura! Mara Venier ha deciso di lasciare Mediaset per tornare a condurre in casa Rai, il programma “Domenica In”. L’esplosiva veneziana ha rilasciato un’intervista a Davide Maggio nella quale ha spiegato come ...

“È vero che stai con lui?”. Mara Venier gela Barbarella. Che ‘smatta’ e parla : Prima la cena a due, che Barbara D’Urso gli aveva promesso in diretta tv. Poi è arrivata la presunta vacanza insieme e il gossip è letteralmente esploso. Sul serio, ci si chiede, il nuovo fidanzato di Carmelita è quell’Alberto Mezzetti che ha vinto il ‘suo’ Grande Fratello? Davvero Barbara e il cosiddetto Tarzan di Viterbo si frequentano, dopo il corteggiamento serrato di lui nella Casa? La voce gira con ...

Barbara D'Urso e Andrea Mezzetti - la domanda di Mara Venier : «Ti sei fidanzata?». Imbarazzo in diretta : Nessuna rivalità tra le due signore della domenica. Un storia di Instagram di Barbara D'Urso la ritrae insieme a Mara Venier che nella prossima stagione condurrà Domenica In su Rai 1, programma ...

Mara Venier a "Domenica In" - la reazione di Maria De Filippi : Non è stata una scelta semplice per Mara Venier lasciare Mediaset, che nel 2014 l'ha accolta quando mamma Rai...

Domenica In : Mara Venier parla del malore del marito : Mara Venier prima di Domenica In racconta del malore del marito Tra pochi mesi inizierà la nuova edizione di Domenica In. E stavolta a condurre il contenitore Domenicale di Rai Uno sarà nientepopodimeno che Mara Venier. Quest’ultima ha deciso di tornare in Rai dopo anni passati a Mediaset come giurata e opinionista di tanti reality e talent show di grandissimo successo. Tuttavia questi ultimi mesi non sono stati certo solo rose e fiori per ...

Barbara D'Urso e Alberto Mezzetti stanno insieme? Se lo chiede anche Mara Venier : Rivali tra poche mesi, perchè divise tra Domenica In e Domenica Live, ma grandi amiche nel privato. Mara Venier e Barbara D'Urso si sono ritrovate nella serata di ieri per festeggiare Gina Lollobrigida, splendida 91enne, concedendosi alcune Instagram Stories di coppia.In una di queste Mara, improvvisamente, pone la domanda delle domande alla conduttrice dell'ultimo Grande Fratello: 'Ma è vero che ti sei fidanzata con quello che ha vinto il ...

Mara Venier : il malore del marito Nicola e l’aiuto di Maria De Filippi : Mara Venier si racconta: il malore del marito Nicola, la paura e l’aiuto di Maria De Filippi dopo l’allontanamento dalla Rai Si apre una nuova stagione televisiva per Mara Venier alla Rai e di questo, oggi, la conduttrice sembra essere molto contenta. Lontano delle luci della ribalta, però, molte sono state le cose che hanno […] L'articolo Mara Venier: il malore del marito Nicola e l’aiuto di Maria De Filippi proviene da ...

Mara Venier : "12 anni di matrimonio con Nicola Carraro - quando lo conobbi non avevo voglia di una relazione" : Mara Venier festeggia i 12 anni di matrimonio con Nicola Carraro in un'intervista rilasciata al settimanale Chi. La conduttrice tv racconta che "quando ci siamo incontrati (18 anni fa, Ndr) non avevo nessuna voglia di avere una relazione, quando ho conosciuto Nicola ero in un momento della mia vita in cui... Uscivo dalla storia con Renzo (Arbore, ndr), poi c’era stato l’americano (l’attore Armand Assante, ndr), mi dicevo: “Sto da sola, lavoro - ...

Mara Venier a Domenica in - la reazione inaspettata di Maria De Filippi : Dopo il mezzo flop dell'ultima stagione con Cristina Parodi, la Rai ha fatto un passo indietro ed è andata sul sicuro chiamando Mara Venier a Domenica In. Dopo il mezzo flop dell'ultima stagione con ...

Mara Venier - il messaggio su Instagram per Niccolò Bettarini : Mara Venier mette da parte i vecchi rancori e le liti con Simona Ventura, per lanciare un messaggio d’affetto a Niccolò Bettarini. Il figlio della conduttrice – come è ormai noto – è stato aggredito fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano qualche giorno fa e ferito con numerose coltellate. Dopo il ricovero d’urgenza in ospedale, tante persone hanno espresso la propria solidarietà nei confronti del giovane. Non solo i ...

Cristina Parodi contro Mara Venier? Le dichiarazioni della signora Gori : Cristina Parodi contro Mara Venier? Le nuove dichiarazioni Ormai la conferma è arrivata: nella prossima stagione televisiva vedremo Mara Venier al timone di Domenica In al posto di Cristina Parodi. La moglie di Giorgio Gori ce l’ha con la collega, come ipotizzano diverse riviste di gossip? Maretta in vista per le due? In realtà non […] L'articolo Cristina Parodi contro Mara Venier? Le dichiarazioni della signora Gori proviene da ...

Gossip/ Mara Venier mette in imbarazzo Barbara D'Urso : 'Sei fidanzata con Alberto del GF?' : In queste settimane non si fa altro che parlare del presunto flirt in corso tra Barbara D'Urso e il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello, Alberto Mazzetti. Il concorrente, durante la sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti della padrona di casa del GF e, dopo la sua vittoria, è riuscito a strapparle un invito a cena. I rumors sul flirt si moltiplicano sui ...