Mara Venier alla d’Urso | “Stai con Alberto?” La risposta di Barbara

Mara Venier rivela : “Maria De Filippi si è commossa” : Maria De Filippi commossa: la rivelazione choc di Mara Venier Come molti ormai sapranno a menadito, Mara Venier, nella prossima stagione televisiva, condurrà la nuova edizione di Domenica In. La popolare conduttrice di origini venete prenderà infatti il posto di Cristina Parodi, la quale sarà impegnata a condurre un nuovo programma. Mara Venier per anni ha lavorato a Mediaset come giurata di Tu si que vales di Maria De Filippi. E la Venier, ...

Niccolò Bettarini : i messaggi di vicinanza da Gerò Carraro - Nicoletta - Giacomo Bettarini e Mara Venier : La grave aggressione a Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e di Simona Ventura ha choccato parenti e amici del giovane ragazzo accoltellato per 11 volte all'esterno di una discoteca milanese all'alba di domenica 1° luglio, dopo che lui aveva cercato di difendere un suo amico.Nella giornata di ieri Niccolò è stato operato alla mano e l'operazione è riuscita con successo. I messaggi di vicinanza al ragazzo (ma anche ai suoi ...

Maria De Filippi commossa per Mara Venier : inaspettata rivelazione : Mara Venier torna a Domenica In: Maria De Filippi commossa Mara Venier è pronta a tornare al timone di Domenica In. Il pubblico della Rai non l’ha mai dimenticata e abbandonata e ora potrà continuare a seguirla nello stesso programma che l’ha resa la ‘zia d’Italia’. La notizia dell’addio (o forse dell’arrivederci) a Mediaset ha […] L'articolo Maria De Filippi commossa per Mara Venier: inaspettata ...

Anticipazioni palinsesti Mediaset 2018-2019 : Barbara D'Urso sfida Mara Venier : Per la prossima stagione tv 2018-2019 Mediaset puntera' ancora una volta sui volti simbolo della tv commerciale, tra cui Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Barbara D'Urso [VIDEO]. Le prime Anticipazioni sui palinsesti del Biscione, infatti, rivelano che dal prossimo mese di settembre avremo modo di rivedere in daytime gran parte dei programmi di punta della rete ammiraglia, tra cui Uomini e donne, Pomeriggio 5 e Avanti un altro. La nuova sfida ...

Mara Venier - gesto per Simona Ventura e il figlio : rancori seppelliti? : Mara Venier, gesto per Simona Ventura e suo figlio Niccolò, accoltellato la scorsa notte: le vecchie ruggini tra le due conduttrici sono seppellite? Ci sono momenti nella vita in cui tutto passa in secondo piano. Anche le vedute differenti, le ruggini e i dissapori del passato. Così dopo il tragico incidente capitato a Niccolò Bettarini […] L'articolo Mara Venier, gesto per Simona Ventura e il figlio: rancori seppelliti? proviene da Gossip ...

Mara Venier torna in Rai ma non scorda Maria De Filippi : ‘Mi ha aiutata in un momento delicato’ : “Allora mi dicevano che ero vecchia. Poi dopo quattro anni mi hanno richiamata, cercata e ora sono qua. Non me l’aspettavo”: con questa dichiarazione Mara Venier si riprende formalmente il suo posto a Domenica In (con Cristiano Malgioglio e Giucas Casella?), il suo programma più iconico e celebre, a cui torna dopo un quadriennio in Mediaset – salutata con molto affetto. Una scelta istintiva, che non ha richiesto troppe ...

