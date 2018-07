Mara Venier | 12 anni di matrimonio con Nicola Carraro | quando lo conobbi non avevo

Mara Venier a Domenica in - la reazione inaspettata di Maria De Filippi : Dopo il mezzo flop dell'ultima stagione con Cristina Parodi, la Rai ha fatto un passo indietro ed è andata sul sicuro chiamando Mara Venier a Domenica In. Dopo il mezzo flop dell'ultima stagione con ...

Mara Venier - il messaggio su Instagram per Niccolò Bettarini : Mara Venier mette da parte i vecchi rancori e le liti con Simona Ventura, per lanciare un messaggio d’affetto a Niccolò Bettarini. Il figlio della conduttrice – come è ormai noto – è stato aggredito fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano qualche giorno fa e ferito con numerose coltellate. Dopo il ricovero d’urgenza in ospedale, tante persone hanno espresso la propria solidarietà nei confronti del giovane. Non solo i ...

Mara Venier e Nicola Carraro/ “Ho letto il contratto di Domenica In mentre mio marito veniva operato" : Mara Venier ha da poco festeggiato l'anniversario dei 12 anni di matrimonio insieme a Nicola Carraro. Tra poco la conduttrice tornerà in Rai, ecco chi è stata la prima a saperlo(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 11:51:00 GMT)

Cristina Parodi contro Mara Venier? Le dichiarazioni della signora Gori : Cristina Parodi contro Mara Venier? Le nuove dichiarazioni Ormai la conferma è arrivata: nella prossima stagione televisiva vedremo Mara Venier al timone di Domenica In al posto di Cristina Parodi. La moglie di Giorgio Gori ce l’ha con la collega, come ipotizzano diverse riviste di gossip? Maretta in vista per le due? In realtà non […] L'articolo Cristina Parodi contro Mara Venier? Le dichiarazioni della signora Gori proviene da ...

Gossip/ Mara Venier mette in imbarazzo Barbara D'Urso : 'Sei fidanzata con Alberto del GF?' : In queste settimane non si fa altro che parlare del presunto flirt in corso tra Barbara D'Urso e il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello, Alberto Mazzetti. Il concorrente, durante la sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia, non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti della padrona di casa del GF e, dopo la sua vittoria, è riuscito a strapparle un invito a cena. I rumors sul flirt si moltiplicano sui ...

Mara Venier alla d’Urso : “Stai con Alberto?” La risposta di Barbara : Alberto Mezzetti e Barbara d’Urso insieme? Mara Venier è curiosa Barbara d’Urso, recentemente al centro del gossip a causa della sua vicinanza ad Alberto Mezzetti, ha trascorso la serata di ieri insieme all’amica Mara Venier, sua futura rivale in tv. La conduttrice napoletana ha infatti caricato dei video sulle sue Instagram Stories in cui è apparsa euforica insieme alla nuova signora di Domenica In. Barbara, nonostante il ...

Mara Venier rivela : “Maria De Filippi si è commossa” : Maria De Filippi commossa: la rivelazione choc di Mara Venier Come molti ormai sapranno a menadito, Mara Venier, nella prossima stagione televisiva, condurrà la nuova edizione di Domenica In. La popolare conduttrice di origini venete prenderà infatti il posto di Cristina Parodi, la quale sarà impegnata a condurre un nuovo programma. Mara Venier per anni ha lavorato a Mediaset come giurata di Tu si que vales di Maria De Filippi. E la Venier, ...

Mara Venier - il gesto per Simona Ventura commuove/ Foto - l’augurio per Niccolò Bettarini : pace sancita? : Mara Venier, il gesto per Simona Ventura commuove tutti i follower, l’augurio per Niccolò Bettarini condiviso tramite una Fotografia su Instagram: “Forza, ti abbraccio!”.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:15:00 GMT)

Niccolò Bettarini : i messaggi di vicinanza da Gerò Carraro - Nicoletta - Giacomo Bettarini e Mara Venier : La grave aggressione a Niccolò Bettarini, figlio di Stefano Bettarini e di Simona Ventura ha choccato parenti e amici del giovane ragazzo accoltellato per 11 volte all'esterno di una discoteca milanese all'alba di domenica 1° luglio, dopo che lui aveva cercato di difendere un suo amico.Nella giornata di ieri Niccolò è stato operato alla mano e l'operazione è riuscita con successo. I messaggi di vicinanza al ragazzo (ma anche ai suoi ...

Mara Venier su Instagram : il messaggio per Simona Ventura e Niccolò : Mara Venier ha dimostrato di saper dare le giuste priorità nella vita: la conduttrice ha scritto un messaggio social per Simona Ventura e per il figlio Niccolò Bettarini vittima di un'aggressione lo ...

Maria De Filippi commossa per Mara Venier : inaspettata rivelazione : Mara Venier torna a Domenica In: Maria De Filippi commossa Mara Venier è pronta a tornare al timone di Domenica In. Il pubblico della Rai non l’ha mai dimenticata e abbandonata e ora potrà continuare a seguirla nello stesso programma che l’ha resa la ‘zia d’Italia’. La notizia dell’addio (o forse dell’arrivederci) a Mediaset ha […] L'articolo Maria De Filippi commossa per Mara Venier: inaspettata ...

Anticipazioni palinsesti Mediaset 2018-2019 : Barbara D'Urso sfida Mara Venier : Per la prossima stagione tv 2018-2019 Mediaset puntera' ancora una volta sui volti simbolo della tv commerciale, tra cui Maria De Filippi, Paolo Bonolis e Barbara D'Urso [VIDEO]. Le prime Anticipazioni sui palinsesti del Biscione, infatti, rivelano che dal prossimo mese di settembre avremo modo di rivedere in daytime gran parte dei programmi di punta della rete ammiraglia, tra cui Uomini e donne, Pomeriggio 5 e Avanti un altro. La nuova sfida ...

Mara Venier - IL GESTO PER SIMONA VENTURA COMMUOVE/ Foto - l’augurio per Niccolò Bettarini : il web apprezza : MARA VENIER, il GESTO per SIMONA VENTURA COMMUOVE tutti i follower, l’augurio per Niccolò Bettarini condiviso tramite una Fotografia su Instagram: “Forza, ti abbraccio!”.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 21:25:00 GMT)

Mara Venier - il gesto per Simona Ventura commuove/ Foto - l’augurio per Niccolò Bettarini : “Forza!” : Mara Venier, il gesto per Simona Ventura commuove tutti i follower, l’augurio per Niccolò Bettarini condiviso tramite una Fotografia su Instagram: “Forza, ti abbraccio!”.(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 19:22:00 GMT)