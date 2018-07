Maltempo | treni tornano regolari su linea Lecco- Ponte San Pietro-Bergamo

Maltempo Sardegna : improvviso nubifragio tra Macomer e Campeda - ripresa la circolazione dei treni : Ieri pomeriggio un improvviso nubifragio tra Macomer e Campeda , nella Sardegna centrale, ha causato l’allagamento dei binari e la conseguente sospensione del collegamento ferroviario: successivamente, nella notte, la circolazione è tornata regolare sulla linea regionale Macomer -Ozieri-Chilivani. I lavori per ripristinare l’infrastruttura danneggiati si sono conclusi a tarda notte e alle 03:50 è arrivato il via libera da ...

Maltempo - guasto sulla Roma-Sulmona : stop e ritardo treni : Disagi, oggi pomeriggio, sulla linea ferroviaria Roma – Sulmona, dove la circolazione dei treni è stata sospesa dalle 17.50 per un guasto tecnico provocato dal Maltempo che si è abbattuto sulla zona fra Marcellina, Palombara e la Valle Aniene. Tre convogli sono stati limitati nel percorso, mentre i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a trenta minuti. Attivati bus sostitutivi. Il traffico ferroviario è stato ripristinato, dopo ...

Maltempo Toscana : domani ripresa della circolazione dei treni nel Senese : E’ prevista per domani a partire dalle 12 la ripresa della circolazione dei treni tra Sinalunga e Montepulciano, nel Senese, interrotta da ieri a causa dell’esondazione del torrente Galegna che ha danneggiato la massicciata ferroviaria. Lo rende noto Rfi spiegando che, in attesa del ripristino del tratto ferroviario, proseguira’ il servizio sostitutivo con bus tra Sinalunga e Chiusi. L'articolo Maltempo Toscana : domani ripresa ...

Maltempo - nubifragio ad Orte : ritardo treni fino ad un’ora : Un violento nubifragio ha colpito la zona di Orte , nella Tuscia, creando disagi anche alla circolazione ferroviaria. Secondo quanto si è appreso dalle 17.45 la circolazione ferroviaria sulla linee convenzionale e AV Roma-Firenze è rallentata, in direzione Firenze. I treni in viaggio registrano ritardi fino a 60 minuti. L'articolo Maltempo , nubifragio ad Orte : ritardo treni fino ad un’ora sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - allagamenti e case isolate in Sardegna. Stop a treni per due ore sulla Catania-Palermo : Tempo instabile in arrivo su tutta Italia. Previsti temporali e temperature in calo al centro nord a causa di un forte vortice di bassa pressione che sta attraversando la penisola, facendo iniziare ...