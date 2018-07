Maltempo nell’Astigiano | al lavoro per quantificare i danni | vento forte | pioggia e

meteoweb.eu

: Maltempo nell’Astigiano: vento forte, pioggia e grandine si sono abbattuti sulle colture. @Confagriasti già al lavo… - Confagriasti : Maltempo nell’Astigiano: vento forte, pioggia e grandine si sono abbattuti sulle colture. @Confagriasti già al lavo… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Iltorna a colpire l’Astigiano. Come è accaduto lo scorso anno in questo periodo, la furia del temporale è tornata ad abbattersi violentemente su parte della provincia causando parecchie disagi anche alla viabilità.e in alcune zone anche grandine hanno colpito sia l’area del sud astigiano, dove sono stati registratia colture e a strutture di aziende agricole, sia la zona nord (in prevalenza i comuni di Moncalvo, Grazzano Badoglio, Casorzo e Calliano) dove durante le ore notturne è stato necessario l’interdei Vigili del Fuoco per ripristinare la viabilità in seguito alla caduta di diversi alberi sulla strada. A Casorzo, a seguito della, uno smottamento ha danneggiato pesantemente alcune abitazioni, non causando però alcun ferito. Le criticità maggiori si registrano nel comparto agricolo, soprattutto nei comuni di Castel ...