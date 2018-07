Maltempo Lombardia | circolazione sospesa sulla linea ferroviaria Lecco-Bergamo

Lombardia - l’assessore Rolfi : “I Comuni censiscano i danni del Maltempo” : “Il maltempo della notte scorsa ha colpito e danneggiato diverse aree del territorio lombardo: è fondamentale che i Comuni, in piena sintonia con gli uffici territoriali regionali, si attivino al più presto per accertare l’entità dei danni, fase preliminare e necessaria per qualsiasi richiesta di calamità“. Lo ha detto l’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, ...

Maltempo - Coldiretti Lombardia : grandine nell’Oltrepo - danni al 70% delle vigne : Campi allagati in provincia di Brescia e vigne devastate nel Pavese a causa di nubifragi e grandine che ieri hanno investito la Lombardia. Gli effetti più gravi – spiega Coldiretti Lombardia – in base alle prime stime, si sono registrati nell’Oltrepo Pavese, dove nel pomeriggio i chicchi di ghiaccio hanno pesantemente colpito i terreni coltivati a vite, mentre in Valle Sabbia si sono verificati allagamenti di campi e aziende ...

Maltempo Lombardia : istruttoria per il calcolo dei danni subiti dalle imprese nel 2014 : La giunta regionale lombarda ha deliberato gli indirizzi per l’individuazione delle modalità tecniche per la gestione delle domande di contributo rivolte a tutte quelle attività economiche e produttive che hanno subito danni derivanti dalle calamità naturali che hanno colpito i territori regionali nel 2014 e, in particolare, nel periodo compreso tra il 7 luglio e il 31 agosto e tra l’11 e il 22 novembre. La delibera prende il via da ...

Maltempo in Lombardia : allagamenti e disagi per piogge intense - vento forte e grandine : Dalla serata di ieri un’intensa ondata di Maltempo ha investito la Lombardia: la regione è stata bersagliata da piogge intense, forti raffiche di vento e grandine. Segnalati danni a Colico, nel Lecchese, dove tre auto sono rimaste bloccate dalla pioggia, nel mezzo di una strada completamente allagata: le persone che si trovavano all’interno degli abitacoli (cinque, tutte illese) sono state soccorse dai vigili del fuoco, dalla Croce ...

Maltempo : auto semi sommerse dalle bomba d’acqua in Lombardia - 5 in salvo ma sotto shock : Tre auto sono rimaste bloccate e semi-sommerse dall’acqua piovana, questa sera a Colico, centro della provincia di Lecco a confine con quella di Sondrio e Como. Cinque persone che si trovavano all’interno degli abitacoli delle vetture, sono state tratte in salvo. La strada e’ stata completamente allagata a causa dell’ondata di Maltempo scaricatasi su tutto il territorio con forte vento e temporali. Sono stati mobilitati i ...

Maltempo - allerta meteo della Protezione Civile : temporali in arrivo su Piemonte - Lombardia e Veneto [MAPPE e BOLLETTINI] : Infiltrazioni di aria fredda in quota sulle nostre regioni settentrionali determineranno, nella giornata di domani, precipitazioni temporalesche anche forti, specie su Piemonte, Lombardia e sui rilievi del Veneto, con fenomeni più intensi nelle ore pomeridiane e serali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione ...

Maltempo Lombardia : persi fino al 50% del miele : fino al 50% in meno nella produzione delle prime varietà di miele, dall’acacia al tarassaco. È quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti Lombardia sugli effetti del Maltempo nelle campagne. Le bizze del meteo – spiega la Coldiretti -, con violente precipitazioni e sbalzi termici improvvisi, stanno mandando in tilt le api costrette a lavorare a singhiozzo. “Una situazione – dichiara Ettore Prandini, presidente di Coldiretti ...

Meteo : in Lombardia perdura Maltempo diffuso con precipitazioni : Milano, 3 mag. (AdnKronos) – Un’ampia struttura depressionaria in lento indebolimento e spostamento verso il mar di Sardegna mantiene attive condizioni di instabilità su tutta la Lombardia. Lo comunica Arpa Lombardia nel bollettino Meteo per le prossime ore.Fino a venerdì prossimo, 4 maggio, condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni soprattutto sui settori orientali, bassa pianura e Appennino, anche a carattere di rovescio o ...

Maltempo Lombardia : crollo delle temperature in Valtellina - quasi 20 gradi in meno : Dopo un periodo dal clima estivo, nella provincia più a nord della Lombardia sembra essere tornato l’autunno. Maltempo e crollo delle temperature oggi in Valtellina e Valchiavenna: si segnala pioggia sul fondovalle e neve in quota. Il calo termico è stato di circa 20 gradi: si è passati dai 30-32°C dei giorni scorsi ai 12°C odierni. L'articolo Maltempo Lombardia: crollo delle temperature in Valtellina, quasi 20 gradi in meno sembra essere ...