Maltempo | in Veneto prevista instabilità e rovesci fino a venerdì mattina

Maltempo : in Veneto forti rovesci fino alla mezzanotte di domani : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - Oggi e domani in Veneto tempo instabile e previsione di temporali e rovesci, anche forti, prima in montagna e poi in pianura: il centro decentrato della protezione civile del Veneto ha dichiarato di ‘stato di attenzione’ per tutti i bacini idrografici, valido sino alla

Maltempo Veneto : temporale causa danni e allagamenti a Feltre : Una parte del territorio comunale di Feltre, in provincia di Belluno, è stata interessata la scorsa notte da Maltempo. un temporale di forte intensità che ha causato disagi, allagamenti a scantinati e garage e alcuni danni. Le zone maggiormente colpite sono risultate quelle comprese tra le frazioni di Villabruna, Arson e Lasen. A Villabruna, in particolare, l’acqua scesa in paese ha invaso i seminterrati di alcune abitazioni ed esercizi ...

Maltempo : in Veneto dichiarato stato di attenzione per temporali : Venezia, 21 giu. (AdnKronos) - Il Veneto sarà interessato da condizioni di instabilità, con precipitazioni a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per possibili crit

Maltempo - Coldiretti Veneto : danni per l’agricoltura nella stagione più calda della storia : La zona più colpita in Veneto è quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si è abbattuto nella regione nella giornata di ieri. L’area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di qualità d’altura – sottolinea Coldiretti – . Sono i giovani viticoltori ad aver riportato la coltivazione storica di viti come Pavana e Bianchetta, sperimentando pure ...

Maltempo : Coldiretti - in Veneto danni per agricoltura nella stagione più calda della storia (2) : (AdnKronos) - "L’andamento anomalo di quest’anno conferma purtroppo i cambiamenti climatici in atto che si manifestano – sottolinea la Coldiretti – con la più elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al Maltempo. L

Maltempo : Coldiretti - in Veneto danni per agricoltura nella stagione più calda della storia : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - La zona piu' colpita in Veneto e' quella di Feltre in provincia di Belluno. Lo rivela Coldiretti in merito al Maltempo che si e' abbattuto nella regione nella giornata di ieri. "L' area si sta caratterizzando per la presenza di vitigni autoctoni con produzioni di quali

Maltempo : in Veneto dichiarato stato di crisi per bellunese e alto trevigiano : Venezia, 13 giu. (AdnKronos) - Il presidente del Veneto Luca Zaia ha firmato questa mattina la dichiarazione relativa allo stato di crisi per gli eventi meteorologici che fra l’altro ieri, ieri e stamattina hanno interessato le zone del Feltrino, Valbelluna, Coneglianese e alto trevigiano. Il decret

Maltempo Veneto : dichiarato lo stato di crisi per Feltrino - Valbelluna - Coneglianese e Alto Trevigiano : Il presidente del Veneto ha firmato questa mattina la dichiarazione relativa allo stato di crisi per gli eventi meteorologici che fra l’altro ieri, ieri e stamattina hanno interessato le zone del Feltrino, Valbelluna, Coneglianese e Alto Trevigiano. Il decreto rimane comunque aperto, in attesa che tutti i comuni possano effettuare e concludere il censimento dei danni alle strutture pubbliche e private. L'articolo Maltempo Veneto: dichiarato lo ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di attenzione : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) - ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Cr

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di attenzione : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) – ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’allerta è riferita allo scenario definito ‘temporali forti”, e ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di attenzione : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) – ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’allerta è riferita allo scenario definito ‘temporali forti”, e ...

Maltempo : in Veneto domani stato attenzione per temporali in zona dolomitica : Venezia, 8 giu. (AdnKronos) - Il Veneto resta interessato da condizioni di instabilità fino alle prime ore di domani con probabilità di rovesci e temporali, localmente anche intensi, su tutta la regione. Dal pomeriggio di domani potrebbero verificarsi rovesci e temporali, localmente anche intensi, n

Maltempo : in Veneto domani stato attenzione per temporali in zona dolomitica : Venezia, 8 giu. (AdnKronos) – Il Veneto resta interessato da condizioni di instabilità fino alle prime ore di domani con probabilità di rovesci e temporali, localmente anche intensi, su tutta la regione. Dal pomeriggio di domani potrebbero verificarsi rovesci e temporali, localmente anche intensi, nella zona dolomitica.Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo ...

Maltempo : in Veneto dichiarato stato di attenzione per temporali : Venezia, 7 giu. (AdnKronos) - Il Veneto sarà interessato da condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per