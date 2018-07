Maltempo | ancora un nubifragio a Moena | corsi d’acqua sotto osservazione

Allerta Meteo - forte Maltempo e ancora più freddo al Sud per altri tre giorni : grandinate e tornado in agguato [MAPPE] : 1/17 ...

Ragusa - ancora Maltempo : anche oggi allerta meteo gialla : Il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia ha diramato un'allerta meteo gialla su tutta l'isola per oggi 20 giugno.

Allerta Meteo - bollettino Estofex ancora estremo per il Sud Italia : forte Maltempo - rischio alluvioni lampo e tornado : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 del mattino di domani Mercoledì 20 giugno per i Balcani, l’Italia Meridionale e la Turchia, soprattutto per precipitazioni eccessive e raffiche convettive di vento. Sono possibili anche grandine di grandi dimensioni sui Balcani e trombe marine vicino alle coste. Una forte dorsale si sta sviluppando nell’Europa centrale. Il confine tra le ...

Maltempo Calabria : danni alla linea ferroviaria nel Vibonese - ancora disagi : Calabria devastata dalle forti piogge e dal Maltempo. In seguito alla violenta ondata di Maltempo che ha colpito la zona, dalle 5.45 è sospesa la circolazione ferroviaria fra Joppolo e Nicotera, nel Vibonese, sulla linea Eccellente – Rosarno (via Tropea). Le abbondanti precipitazioni torrenziali e la dirompente forza dell’acqua hanno causato l’allagamento dei binari, danni alle apparecchiature tecnologiche per la gestione della ...

Allerta Meteo - ancora forte Maltempo al Sud : temporali senza sosta - Calabria in ginocchio : 1/5 ...

Allerta Meteo - Maltempo senza sosta al Sud : ancora fenomeni estremi - Calabria bersagliata [MAPPE e DETTAGLI] : 1/5 ...

Maltempo al Sud - violenti temporali nella notte : Messina - Reggio Calabria e Lecce in ginocchio - e non è ancora finita : 1/15 Villa San Giovanni (RC). Credit: Pier Paolo Papalia ...

Previsioni Meteo - nella settimana del Solstizio d’Estate ancora Maltempo sull’Italia : forti temporali al Centro/Sud : 1/15 ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di attenzione : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) - ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Cr

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di attenzione : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) – ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’allerta è riferita allo scenario definito ‘temporali forti”, e ...

Maltempo : ancora temporali in Veneto - dichiarato stato di attenzione : Venezia, 12 giu. (AdnKronos) – ancora temporali interesseranno il Veneto, fino alla mattina di giovedì 14 giugno. Alla luce delle previsioni emesse dall’Arpav, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile della Regione ha emanato un’allerta meteo, dichiarando lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica su tutto il territorio. L’allerta è riferita allo scenario definito ‘temporali forti”, e ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo al Centro/Nord : nuovo avviso della protezione civile per le prossime ore e i prossimi giorni : Allerta Meteo – Un minimo depressionario di origine atlantica tende a raggiungere le regioni Nord-occidentali dell’Italia, determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi sulla Valle D’Aosta e sul Piemonte, in estensione ad altre regioni del Nord, specie su quelle dell’arco alpino. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Maltempo - nubifragio nel Reatino : interventi ancora in corso : Sono ancora in corso, dalla tarda serata di ieri, le operazioni di messa in sicurezza dell’area colpita dal violento nubifragio che si è abbattuto nel tardo pomeriggio e per quasi tutta la notte su Lisciano, alle pendici del monte Terminillo, nel comune di Rieti. I Vigili del fuoco reatini stanno tutt’ora operando con mezzi per il movimento terra per rimuovere i detriti e il fango che dalla montagna sovrastante il centro abitato ...

Previsioni Meteo Giugno - l’Estate non decolla : ancora Maltempo e freddo anomalo la prossima settimana [MAPPE] : 1/36 ...