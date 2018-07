Maltempo | allagamenti e smottamenti in Trentino | a Moena 50 evacuati

Il Maltempo colpisce il Milanese - allagamenti e strade come fiumi : Breve ma intenso. Il maltempo ha colpito la zona fra Cologno Monzese e Gessate. strade allagate e torrenti tracimati hanno invaso abitazioni e seminterrati. Diversi anche gli alberi caduti pure sulle ...

Maltempo - allagamenti in Trentino : Moena sott'acqua - rifiugio isolato. Almeno 50 evacuati : Trentino sotto l'acqua. Violenti nubifragi, con alcune grandinate, ci sono state questo pomeriggio in gran parte della provincia, con allagamenti e smottamenti. La situazione più critica...

Maltempo - temporali e allagamenti in Trentino Alto Adige : Maltempo, temporali e allagamenti in Trentino Alto Adige Le perturbazioni si sono concentrate su Bolzano e sulle valli di Fiemme e Fassa, dove sono stati registrati venti molto forti e diversi allagamenti. La situazione è monitorata dalla Protezione civile provinciale e per ora non si segnalano danni a ...

Maltempo - piogge torrenziali in Serbia : danni e allagamenti : piogge torrenziali accompagnate da grandine e forti venti hanno colpito nelle ultime ore buona parte della Serbia, causando allagamenti e seri problemi alla circolazione stradale e ferroviaria. Le zone maggiormente interessate dal Maltempo sono state quelle del nord e del centro del Paese, dove in alcuni casi è stato necessario evacuare gli abitanti di case e villaggi minacciati dall’acqua alta. Il livello dei maggiori fiumi che ...

Maltempo Sicilia - nubifragio a Palermo : allagamenti - alberi abbattuti e automobilisti bloccati nei sottopassi : Decine gli interventi dei vigili del fuoco a Palermo a causa del nubifragio che si è abbattuto nella notte in città provocando numerosi disagi: segnalati allagamenti, alberi caduti, automobilisti intrappolati soprattutto nei sottopassi, dove le carreggiate si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua. Registrati tombini saltati e garage allagati in diverse zone della città. Le situazioni più critiche a Falsomiele, Bonagia, Ciaculli e ...

Maltempo Marche : piogge intense causano danni e allagamenti : Maltempo nell’Italia centrale, in particolare nelle Marche dove oggi pomeriggio ci sono state piogge intense in varie zone della Regione con danni e allagamenti diffusi. A Pesaro un temporale violentissimo ha mandato in tilt per diverse ora la circolazione in centro: sottopassi allagati, cantine piene d’acqua, tombini che non ricevevano più riversando liquidi nelle strade ma anche persiane cadute a causa del vento. In piazza ...

Maltempo Veneto : temporale causa danni e allagamenti a Feltre : Una parte del territorio comunale di Feltre, in provincia di Belluno, è stata interessata la scorsa notte da Maltempo. un temporale di forte intensità che ha causato disagi, allagamenti a scantinati e garage e alcuni danni. Le zone maggiormente colpite sono risultate quelle comprese tra le frazioni di Villabruna, Arson e Lasen. A Villabruna, in particolare, l’acqua scesa in paese ha invaso i seminterrati di alcune abitazioni ed esercizi ...

Maltempo - Ancona : esposto di Tombolini per gli allagamenti alla Baraccola : Un esposto alla Procura della Repubblica per quanto accaduto il 14 giugno scorso alla Baraccola di Ancona: una bomba d’acqua aveva provocato allagamenti e due donne, salve grazie alla prontezza e al coraggio degli agenti delle Volanti, erano rimaste bloccate in un sottopasso dopo che l’auto su cui viaggiavano era stato quasi ricoperta dell’acqua. L’esposto è stato presentato dal candidato a sindaco di centrodestra Stefano ...

Violenta ondata di Maltempo in Serbia e Croazia : allagamenti e disagi alla viabilità : Un’intensa ondata di maltempo con temporali, grandine e forti venti, ha colpito questa mattina diverse aree di Croazia e Serbia: paralizzati a Belgrado il traffico locale e il trasporto pubblico. In poche ore la colonnina di mercurio è scesa di oltre dieci gradi. Registrati allagamenti in diverse parti della capitale serba. Anche la Croazia ha subito le conseguenze di forti piogge e venti: numerosi allagamenti in Istria. L'articolo ...

Maltempo - la Sicilia attende il Solstizio d’Estate 2018 sotto la pioggia : allagamenti a Canicattì - chiusa la strada di Licata [DATI] : Forte Maltempo oggi in Sicilia, a dispetto dell’estate che si appresta ad arrivare. Le piogge hanno interessato diverse parti della Regione. La città più colpita è stata Licata, dove sono caduti ben 62mm di pioggia, segue Canicattì con 60mm, Caltanissetta con 48mm, Francavilla di Sicilia con 33mm e Ragusa con 19mm. Traffico bloccato sulla strada statale 123 in entrambe le direzioni nel comune di Licata, in provincia di Agrigento, per ...

Maltempo : allagamenti e guasti in Sicilia - stop a treni su due linee : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Circolazione ferroviaria sospesa fra Marianopoli e Canicattì (linea Lercara Diramazione - Caltanissetta Xirbi – Canicattì) e fra Caltanissetta Xirbi e Enna (linea Caltanissetta Xirbi – Bicocca). Lo stop ai treni dalle 13.05 è stato causato da allagamenti e guasti ai si