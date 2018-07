Maltempo | a Moena si contano i danni dopo il nubifragio

Maltempo - allagamenti e smottamenti in Trentino : a Moena 50 evacuati : Maltempo, allagamenti e smottamenti in Trentino: a Moena 50 evacuati Maltempo, allagamenti e smottamenti in Trentino: a Moena 50 evacuati Continua a leggere L'articolo Maltempo, allagamenti e smottamenti in Trentino: a Moena 50 evacuati proviene da NewsGo.

Maltempo - disastrosa alluvione a Moena : oggi in Trentino si contano i danni [FOTO e VIDEO] : Il Trentino si risveglia con tempo soleggiato e nuvolosità diffusa in alcune zone di montagna: oggi è la giornata della conta dei danni, a seguito dei violenti temporali hanno causato esondazioni, frane e smottamenti, colpendo soprattutto la località di Moena (foto a corredo dell’articolo). Interrotte numerose arterie stradali ...

Maltempo - sindaco Moena a Sky TG24 : esondato fiume. Circa 50 sfollati : Maltempo, sindaco Moena a Sky TG24: esondato fiume. Circa 50 sfollati Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Circa 50 le persone allontanate per l’inondazione Parole chiave: ...

Maltempo - violenti temporali nella notte al Nord dopo la disastrosa alluvione di Moena : Trentino in ginocchio - evacuati e strade chiuse [LIVE] : 1/23 ...

Maltempo - sindaco Moena a Sky TG24 : esondato fiume. Circa 50 sfollati | : Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Circa 50 le persone allontanate per l'inondazione

Maltempo - sindaco Moena a Sky TG24 : esondato fiume - quasi 100 sfollati - : Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Poco meno di 100 le persone allontanate per l'inondazione

Maltempo - sindaco Moena a Sky TG24 : esondato fiume - quasi 100 sfollati : Maltempo, sindaco Moena a Sky TG24: esondato fiume, quasi 100 sfollati Il primo cittadino del comune di Trentino, Edoardo Felicetti, ha parlato della situazione nella città, pesantemente colpita dal Maltempo . Poco meno di 100 le persone allontanate per l’inondazione Parole chiave: ...

Maltempo - nubifragi in Trentino : Moena allagata. Cinquanta evacuati. Tremila fulmini in Alto Adige : Trentino sotto l'acqua. Violenti nubifragi, con alcune grandinate, ci sono state questo pomeriggio in gran parte della provincia, con allagamenti e smottamenti. La situazione più critica è nelle valli ...

Maltempo - allagamenti in Trentino : Moena sott'acqua - rifiugio isolato. Almeno 50 evacuati : Trentino sotto l'acqua. Violenti nubifragi, con alcune grandinate, ci sono state questo pomeriggio in gran parte della provincia, con allagamenti e smottamenti. La situazione più critica...

Maltempo - alluvione a Moena : un centinaio di evacuati - situazione di emergenza : Forte Maltempo nel pomeriggio in val di Fassa e, in particolare a Moena, dove si sono verificati disagi e il blocco della circolazione. Fino ad ora, si legge sul sito della provincia di Trento, non si segnalano problemi alle persone. L’acqua, rilasciata dai pendii del passo San Pellegrino, ha invaso la statale delle Dolomiti all’altezza dell’albergo Cavalletto, formando nel centro di Moena un torrente fangoso. A scopo ...

Maltempo nel Nordest : allagata Moena - oltre 3000 fulmini in Alto Adige : Si è spostata nel Nordest, in particolare in Trentino e in Alto Adige, l'ondata di Maltempo, con violenti nubifragi, che già aveva colpito la notte scorsa il Piemonte , provocando anche la morte di un ...

Maltempo - nubifragi e grandinate in Trentino : a Moena strade come torrenti : Maltempo con violenti nubifragi e grandinate questo pomeriggio in gran parte del Trentino. La situazione più critica è nelle valli di Fiemme e Fassa: a Moena le strade del paese si sono trasformate in torrenti e si sono verificate alcune piccole frane. Decine gli interventi dei vigili del fuoco.Continua a leggere

Trentino - nubifragio e alluvione : fiume d'acqua a Moena/ Ultime notizie video : allerta Maltempo anche a Milano : Trentino, nubifragio e alluvione: fiume d'acqua a Moena, video. Ultime notizie: allerta maltempo anche a Milano, sono attesi temporali. Allarme per Seveso e Lambro(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 20:27:00 GMT)

Maltempo nel Nordest : allagata Moena - oltre 3000 fulmini in Alto Adige : Violenti nubifragi in Trentino, colpite soprattutto le valli di Fiemme e Fassa. Temporali, vento forte e grandine anche nella provincia di Bolzano. Nei prossimi giorni caldo torrido al Centro-Sud, instabilità e pioggia al Nord