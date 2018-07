Malta blocca anche l' aereo dei volontari

Migranti - nave Sea-Watch bloccata a Malta. Salvini : “Con meno ong in giro muore meno gente” : "Alla richiesta di lasciare il porto, apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo" scrive la ong Sea-Watch sulla sua nave bloccata nel porto di Malta. Finora le autorità non avrebbero fornito le "motivazioni tecnico-legali". Intanto la Commissione europea dichiara: "Non rimandiamo i Migranti in Libia, la situazione è inumana".Continua a leggere

Seawatch bloccata a Malta/ Ultime notizie - sequestro nave Ong : “ci è impedito soccorso migranti” : Migranti, nave Seawatch messa in stato di fermo nei porti di Malta: Ong contro La Valletta, "ci viene impedito di salvare gente. Qui le persone affogano!". Il caso agita ancora l'Ue(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 17:27:00 GMT)

Migranti. Sea-Watch denuncia con un tweet : nostra nave bloccata a Malta : ... ha "totale facoltà di battere bandiera olandese" e pertanto "l'assenza del permesso di salpare da Malta non è un questione legata alla registrazione" della nave "ma una campagna politica per fermare ...

Migranti - la nave dell’ong Seawatch sottoposta a fermo a Malta : “Mentre ci bloccano qui - la gente sta annegando” : “Alla richiesta di lasciare il porto apprendiamo che la nave è sottoposta a fermo. L’autorità portuale non fornisce motivazioni tecnico-legali. La riceviamo come una deliberata restrizione della nostra libertà volta a impedire l’attività di soccorso”. Così Seawatch in un tweet annuncia il sequestro della loro nave dalle autorità maltesi. Il capitano Pia Kemp, in un altro tweet, dichiara: “Mentre ci viene impedito di lasciare il ...

LIFELINE - Malta CHIUDE I PORTI ALLE ONG/ Open Arms e Sea Watch 3 bloccate - Aquarius dirottata a Marsiglia : LIFELINE a MALTA, odissea finita, sbarcati i 234 migranti: nave sequestrata e capitano interrogato. Blocco di tutti i PORTI maltesi in attesa del Consiglio Ue: Aquarius dirottata (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 10:45:00 GMT)

Migranti - Malta chiude i porti alle navi Ong e blocca Seawatch e Lifeline 'Attività non chiare' : La guerra alle navi delle Ong anche senza Migranti a bordo. Malta ha deciso di impedire l'uso dei suoi porti alle navi delle ong. Lo si legge in una nota del governo de La Valletta. 'In seguito ai ...

Italia e Malta bloccano l'Ong (senza migranti sulla nave) : Continua la battaglia del governo Italiano contro le Ong che operano nel Mediterraneo. Mentre è in corso il consiglio europeo con al centro proprio il tema migranti, in alto mare la nave di Open Arms, organizzazione non governativa spagnola, ha chiesto il permesso a Malta e all'Italia di entrare in acque territoriali. Ma, stando a quanto riferisce la stessa Ong in un twet, non le sarebbe stato autorizzato l'ingresso."L'Italia e Malta - si legge ...

La nave Lifeline va a Malta - la Germania blocca accordo sui profughi : Ma in un tweet la nave della Ong frena: «Abbiamo ricevuto un messaggio da Malta alle 18: dice che non ci è permesso di entrare nelle acque territoriali», aggiungendo di non essere quindi in grado di «confermare ciò che è stato diffuso dai media finora»....

Lifeline a Malta?/ Il ministro tedesco Horst Seehofer blocca tutto : 234 migranti in attesa di uno sbarco : Lifeline a Malta? Il ministro tedesco Horst Seehofer blocca tutto: 234 migranti in attesa di uno sbarco. Niente da fare, l'imbarcazione della ong è ancora al largo di Malta(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 09:51:00 GMT)

Malta blocca lo sbarco della Lifeline : manca l'ok su quote di ripartizione : «Abbiamo ricevuto un messaggio da Malta alle 18: dice che non ci è permesso di entrare nelle acque territoriali». Lo sostiene il team della Lifeline in un tweet, aggiungendo di non...

Lifeline attracca a Malta?/ La situazione non si sblocca - Macron : "La nave ha agito contro ogni regola" : Lifeline, nave Ong con a bordo 234 migranti, verso Malta: Conte, 'Italia accoglierà una quota dei rifugiati'. Salvini, 'nave sarà sequestrata'.