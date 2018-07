Malore in spiaggia mentre è in vacanza | 46enne muore davanti alla moglie

Chef morto a Malta - stroncato dal Malore mentre faceva jogging : il cane lo ha vegliato in spiaggia : È stato stroncato da un malore mentre faceva jogging. Se ne è andato così lo Chef Stefano Mascellani, 44 anni, nativo di Badia Polesine, noto nel rodigino e morto a Malta, dove si era trasferito. L'...

Malore in spiaggia - un'altra morte in riva al mare : MARTINSICURO Ancora un decesso in spiaggia. Un anziano è infatti morto nel pomeriggio di ieri in seguito ad un Malore lungo la spiaggia tra Villa Rosa e Martinsicuro. Si tratta di un uomo di 88 anni, ...

Ha un Malore in spiaggia - muore tra la gente a San Benedetto del Tronto : SAN Benedetto DEL Tronto - Un'altra morte in spiaggia, un 'altra tragedia. Ha perso la vita questa mattina vittima di un malore un uomo di 74 anni di Ascoli alla concessione 114 in zona Sentina di San ...