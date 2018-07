Malaysia | ex premier Razak incriminato Alta Corte | respinge accuse

Malaysia : ex premier bloccato in patria : ANSA, - BANGKOK, 12 MAG - L'ex premier della Malaysia Najib Razak, sconfitto tre giorni fa alle elezioni, e la moglie, Rosmah Mansor, sono stati inseriti nella lista nera dal dipartimento dell'...

Malaysia : Mohamad - 92enne - torna premier : 01.20 Mahathir Mohamad ha giurato come premier della Malaysia: a 92 anni è il più anziano dirigente eletto al mondo, all' indomani di una vittoria di portata storica dell'opposizione che ha interrotto il dominio della coalizione al potere da 61 anni. Mohamad aveva lasciato la guida del governo 15 anni fa.E' tornato leader sfidando il suo ex protetto, il premier uscente Najib Razak.