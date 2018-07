Malattie cardiovascolari | 3 | 2 milioni di morti all' anno per inattività fisica

Il matrimonio salva il cuore : vedovi - separati e single a rischio Malattie cardiovascolari : Una ricerca pubblicata su “Heart“, condotta da Mamas Mamas del Cardiovascular Research Group presso la Keele University, ha rilevato che il matrimonio potrebbe proteggere dal rischio di malattie cardiovascolari: secondo i ricercatori, single, vedovi e divorziati incorrerebbero in rischio maggiore di soffrire di tali patologie. Lo studio ha analizzato dati relativi a oltre 2 milioni di persone in diversi Paesi del mondo, raccolti in ...

Sigarette elettroniche : ecco come gli additivi aromatizzanti possono portare Malattie cardiovascolari : C’è stato un rapido aumento dell’uso delle Sigarette elettroniche, in parte dovuto agli additivi aromatizzanti nei tabacchi lavorati, in parte alla percezione di un minore pericolo rispetto alle Sigarette combustibili. Numerosi studi sono stati condotti sui rischi creati dalle Sigarette elettroniche ai polmoni, ma il rischio per i vasi sanguigni e l’influenza generale sul corpo da parte degli aromi sono ampiamente sconosciuti. I pericoli ...

Camminare rapidamente allunga la vita/ Studio spiega come ridurrebbe il rischio di Malattie cardiovascolari : Camminare rapidamente allunga la vita, uno Studio che arriva da Sidney spiega come ridurrebbe il rischio di malattie cardiovascolari e consiglia di evtiare la vita sedentaria.(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 12:48:00 GMT)

Malattie cardiovascolari : un uovo al giorno riduce il rischio : Altro che nemico del colesterolo! Un uovo al giorno aiuta a ridurre il rischio di Malattie cardiovascolari. A svelarlo una ricerca scientifica compiuta da un team di esperti del Centro di Scienze Sanitarie dell’Università di Pechino e di Oxford, secondo cui seguendo una dieta a base di uova si può ridurre del 12% il rischio di ictus, Malattie cardiache e infarti. Gli studiosi hanno analizzato le abitudini alimentari di ben 400 mila persone, con ...

Acidi grassi trans nelle diete aumentano Malattie cardiovascolari : Acidi grassi trans nella dieta aumentano il rischio di malattie cardiovascolari. Pubblicata dall'OMS una strategia per eliminarli.

Malattie cardiovascolari : visite gratuite per la Giornata contro ipertensione : Il 17 maggio in Lombardia negli ospedali con Bollini Rosa di Onda saranno disponibili servizi gratuiti per la diagnosi delle Malattie cardiovascolari.