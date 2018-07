Mafia | Contrada | è ingiusto che un vecchio come me continui a combattere

Mafia : Contrada - solo menti deformate da ideologie politiche possono accusarmi : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - "Io ho 40 anni di carriera alle spalle, solo delle menti malate e deformate da ideologie politiche possono accusarmi. Io ho servito per tutta la vita le istituzioni". Lo ha detto Bruno Contrada incontrando la stampa nello studio del suo legale, l'avvocato Stefano Giorda

Mafia : legale Contrada annuncia nuovo ricorso a Corte europea ‘A 87 anni sia lasciato in pace’ : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – La difesa di Bruno Contrada, l’ex 007 che nei giorni scorsi ha subito una nuova perquisizione senza essere indagato, ha annunciato un nuovo ricorso davanti alla Corte europea dei diritti dell’uomo “per denunciare l’illegittimità, sul piano convenzionale, di una normativa come quella italiana, che consenta alla pubblica autorità di sottoporre indiscriminatamente ad atti invasivi, ...

Mafia : legale Contrada - persecuzione verso un uomo libero e innocente : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) – “Il nulla assoluto. Solo così si può commentare la perquisizione effettuata questa mattina a casa del mio assistito Bruno Contrada. Una persecuzione giudiziaria nei confronti di un uomo libero e innocente. Evidentemente qualcuno ha dimenticato la sentenza di un anno fa della Corte di Cassazione”. A dirlo all’Adnkronos è l’avvocato Stefano Giordano al termine della perquisizione, ...

Mafia : perquisizione a casa Contrada per delitto Agostino - il legale ‘non è indagato’ : Palermo, 29 giu. (AdnKronos) – Si è conclusa da poco la perquisizione, disposta dalla procura generale di Palermo, a casa dell’ex numero due del Sisde Bruno Contrada nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio dell’agente Nino Agostino, avocata dalla procura. Gli investigatori hanno sequestrato due album di foto del periodo in cui Contrada era capo della Mobile di Palermo, alcune carte processuali relative al ...

