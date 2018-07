Lutto per Tina Turner | il figlio Craig si è suicidato

Usa - Lutto federale per strage Annapolis : 00.01 A 5 giorni dalla strage di Annapolis, nel Maryland, il presidente Usa Trump ha ordinato bandiere a mezz'asta fino al tramonto in tutti gli edifici federali in onore dei 5 giornalisti uccisi nel quotidiano Capital Gazette. Trump è stato criticato per il ritardo nella decisione, dopo la richiesta del sindaco Gavin Buckley, che sostiene che il suo appello era stato respinto; particolare smentito dalla Casa Bianca. Per la strage è stato ...

Morte allo Stagnone di Marsala - sospese per Lutto le attività di kite surf : La laugna dello Stagnone è desolatamente deserta, come si vede in questa immagine. Sono infatti sospese oggi, in segno di lutto, le attività delle diverse scuole di kite surf della costa. Rimane solo ...

Lutto nel mondo della disco music : morto il deejay Christian Kou - era Ibiza per esibirsi : Il Disc jockey è morto all'età di 48 anni mentre era sull'Isola spagnola per lavoro. La notizia della prematura scomparsa dell'uomo è stata data dalla compagna Roberta.Continua a leggere

Lutto a Teramo per la morte dell'insegnante Franca Vitelli : Teramo - Si è spenta questa mattina, all’ospedale di Padova dove era ricoverata per l’aggravarsi delle sue condizioni, Franca Vitelli, 62 anni, moglie del medico Glauco Appicciafuoco, segretario della Fimmg di Teramo, la federazione dei medici di base, e vice presidente dell’Ordine dei medici della provincia di Teramo. Nata a Montorio al Vomano, Franca si era trasferita con la famiglia a Teramo e si era laureata in Scienze Sociali fino a ...

Tovo San Giacomo : Lutto per la scomparsa di Antonio Sorbi : lutto a Tovo San Giacomo per la scomparsa di Antonio Sorbi, lo ricorda il sindaco Alessandro Oddo: ' Ho appena ricevuto la brutta notizia della scomparsa di Antonio Sorbi che negli ultimi anni ho ...

PRIOLA/ Lutto in paese per la morte del 79enne Ionne Merlino : SERGIO RIZZO - È improvvisamente mancato a Pievetta, Frazione del Comune di PRIOLA , Cn, all'età di 79 anni Ionne Merlino fondatore della "Merlino Etichette e Pubblicità" una delle maggiori e più ...

“Siamo sconvolti”. Musica - Lutto per lo storico gruppo rock. La notizia è stata diffusa sulla loro pagina ufficiale : “La famiglia chiede per favore che la loro privacy venga rispettata in questo momento”. Con un breve messaggio sulla loro pagina Facebook, uno degli storici gruppi rock, i Pantera, diramano la triste notizia riguardante uno dei batteristi più stimati del panorama metal. “Vincent Paul Abbott alias Vinnie Paul è deceduto”. Lo hanno fatto sapere loro a tutto il mondo. Nel 1981, Vinnie Paul, come veniva chiamato ...

Anpas in Lutto per un apprezzato volontario : Anpas Comitato Regionale Piemonte esprime cordoglio per la scomparsa di Marco Milanini, volontario dal 2002 e presidente della Pubblica Assistenza Bassa Valsesia di Serravalle Sesia, morto in seguito ...

Carpi in Lutto per la scomparsa di Alberto Fontana : Ha lottato fino all'ultimo contro la malattia. Il primo giugno aveva organizzato il Gold Charity Dinner per raccogliere fondi per l'Ail

Lutto nel mondo del rap : XXXTentacion freddato da un sicario mentre si trovava in permesso dai domiciliari : Secondo quanto riportato da Tmz.com s'è trattato di un vero e proprio agguato, quello subito da XXXTentacion, rapper 20enne originario di Plantation, cittadina nel Sud dela Florida. Il ragazzo dal ...

NBA – Grave Lutto per Zach Randolph : il fratello ucciso a colpi di pistola : Roger Randolph, fratello di Zach Randolph dei Sacramento Kings, è stato ucciso a colpi di pistola verso le 5 del mattino Grave lutto in casa Sacramento Kings. Il fratello di Zach Randolph, Roger, è stato ucciso a colpi di pistola fuori da un bar in Indiana. Nella mattinata di sabato, verso le 5 del mattino, la polizia di zona ha rinvenuto il corpo senza vita del ragazzo, dopo aver udito i colpi di pistola. Per ora non ci sono indizi che facciano ...

Messina a Lutto per i due fratellini morti nell'incendio : annullati gli spettacoli della Notte Bianca di Sant'Antonio : Antonio partecipando al dolore annulla tutti gli spettacoli previsti per le piazze e per le strade del centro cittadino in occasione della Notte Bianca programmata per sabato 16 giugno. Invitiamo i ...

Ettore Romoli è morto/ Lutto nel mondo della politica - Berlusconi : "Forza Italia perde grande dirigente" : Ettore Romoli è morto, il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia-Giulia aveva 80 anni: Silvio Berlusconi, "Forza Italia perde uno dei migliori dirigenti"(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 10:13:00 GMT)

Lutto per Patty Pravo - è morta la mamma : Grave Lutto per Patty Pravo. E' morta a Venezia la mamma della cantante, la signora Bruna Camporin. Aveva 91 anni. Il decesso sarebbe avvenuto il 12 giugno, ma la notizia è...