Love Pride per tutti

(Di mercoledì 4 luglio 2018) È a freddo, mai a caldo, che si tirano le somme, che si fanno i conti con gli effetti delle cause. Le bandiere arcobaleno sono ormai riposte. I cortei hanno finito di sfilare, giugno – mese internazionale del Gay– è alle spalle e stavolta in Italia non è stata una passeggiata. È tornata a essere una manifestazione importante in difesa di diritti acquisiti che si sono sentiti messi in discussione, quando sappiamo che i ritorni sono di due nature: passi avanti che hanno il sapore del passato, desiderati. Passi indietro che invece mai avremmo voluto. Appartiene a questo secondo tipo il nostro esserci ritrovati, oggi, a ri-parlare di Gaycon toni di urgenza quando fino a ieri – fino a prima che un neoministro della Repubblica dicesse «Le famiglie arcobaleno non esistono» e «Siamo per un’Europa dove il matrimonio sia tra una mamma e un papà, le altre schifezze non le vogliamo ...