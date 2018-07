Lotta alla sosta selvaggia | triplicate le multe della polizia locale

Quei segnali ambigui del governo Lega-5 Stelle sulla Lotta alla mafia : Tanti annunci e proclami in campagna elettorale, ma le prime nomine vanno nel senso della conservazione rispetto alle precedenti amministrazioni, con Nino Di Matteo né ministro né capo del Dap. E poi le dichiarazioni contro i giornalisti sotto scorta mafia, ecco con quali trucchi i boss aggirano il 41 bis"

Quei segnali ambigui del governo Lega-5 Stelle sulla Lotta alla mafia : ... se si resta nell'ambito romano, è interessante conoscere il pensiero del ministro Salvini sul clan che invece ha influenzato attraverso il metodo mafioso, nell'ultimo decennio, l'economia di gran ...

Piano di Lotta alla Varroa 2018 in Valle d’Aosta : L’Assessorato dell’Agricoltura e ambiente della Regione autonoma Valle d’Aosta, di concerto con l’Assessorato della Sanità, salute, politiche sociali e formazione

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Austria 2018 - via alla Lotta per la pole position! (Zeltweg Spielberg) : Griglia di partenza Formula 1 Gp Austria 2018: la lotta per la pole position a Zeltweg Spielberg chiama ancora in primo piano Ferrari e Mercedes (oggi 30 giugno)(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 14:41:00 GMT)

FRANCESCA ALotta/ "Ti dirò" è il suo inedito dedicato alla violenza sulle donne (Ora o mai più) : Video, FRANCESCA ALOTTA a Ora o mai più presenta il suo inedito, "Ti dirò", dedicato alla violenza sulle donne. Per i giudici, però, è "datato e non molto originale"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 23:30:00 GMT)

Qualificazioni FIBA World Cup 2019 – L’Italia Lotta fino alla fine - ma la Croazia sorride e vince 78-72 : L’Italia lotta fino alla fine, ma è la Croazia a trionfare nella penultima sfida della giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di basket di Cina 2019 Lo spettacolo del basket è tornato a far emozionare gli italiani. Questa sera, a Trieste, Italia–Croazia, penultima giornata del Girone D delle Qualificazioni al Mondiale di Cina 2019. I ragazzi di Meo Sacchetti hanno iniziato col piede giusto il match di questa sera, ...

Ambiente - Grrenpeace lancia la settimana per la Lotta alla plastica : Teleborsa, - La plastica è una delle minacce più grandi all'inquinamento dell'Ambiente, tanto che la Giornata Mondiale dell'Ambiente , lo scorso 4 giugno 2018, ha messo in luce proprio il tema della ...

Dopo la morte di Frizzi - CarLotta torna a sorridere grazie alla figlia : Sono passati quasi tre mesi dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi e tra alti e bassi la moglie Carlotta Mantovan torna a sorridere. Il settimanale Diva e Donna , infatti, l'ha paparazzata con la figlia a ...

“Ecco la nuova CarLotta”. A pochi mesi dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi la Mantovan torna a far parlare di sé. E finalmente sono belle notizie : Dopo quel 26 marzo. Dopo quel giorno in cui il grande cuore di Fabrizio Frizzi aveva smesso di battere lasciando senza parole non solo il mondo della televisione ma tutta Italia, Carlotta Mantovan aveva scelto la strada del silenzio e della riservatezza per elaborare il lutto e anche virtualmente era praticamente sparita. Il suo profilo Instagram era rimasto infatti fermo a 6 giorni prima del dramma che ha lasciato un vuoto incolmabile ...

Dl dignità : dalla Lotta al precariato alle sanzioni per le aziende che ricevono aiuti di Stato e delocalizzano : Spingere le assunzioni a tempo indeterminato con limiti più stringenti per i contratti a termine, multe salate alle imprese che incassano, in qualsiasi forma, aiuti di Stato e poi delocalizzano le ...

Confartigianato rilancia sulla Lotta alla pressione fiscale e credito più facile : Teleborsa, - La crisi degli scorsi anni ha colpito gravemente il mondo dell'artigianato e della piccola impresa, ma il sistema ha tenuto e si è rigenerato. Così il Presidente della Confartigianato ...

Giornata mondiale della Lotta alla droga - Mattarella a San Patrignano 'Chi salva una vita salva il mondo intero' : Nel Talmud è scritto che chi salva una vita salva il mondo intero. San Patrignano in questi anni ha salvato tante vite e continua a farlo. Non è una realtà astratta, teorica, lontana, ma composta da ...

