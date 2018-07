L' ospedale Bambino Gesù è un' eccellenza mondiale Non per Atac

Emma Marrone all'ospedale Bambino Gesù : "Torno a casa con una lezione di vita" : (Video da: Facebook Ospedale Bambino Gesù di Roma) "Non sono io che vengo a fare un regalo a voi, ma siete voi che fate un regalo a noi. Grazie per la lezione di vita che mi date sempre". Così...

Miracolo all'ospedale : mamma in coma da tre mesi partorisce un bambino : Per alcuni è stato un Miracolo, per i parenti un regalo. Per la medicina, invece, la nascita di una nuova vita dal grembo di una mamma in coma è stato il risultato di giorni e giorni di consulti, di ...

Conad “Con tutto il cuore” dona 32mila euro per l’ospedale Bambino Gesù : Un ecocardiografo portatile per l’ambulatorio di cardiogenetica dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. È uno dei traguardi raggiunti dalla campagna di solidarietà “Con tutto il cuore” promossa da Conad del Tirreno a favore dei piccoli pazienti di tre grandi ospedali pediatrici italiani: il Bambino Gesù di Roma, il Meyer di Firenze e il Microcitemico di Cagliari. I 32 mila euro, raccolti con l’iniziativa solidale, sono stati interamente devoluti ...

Il Pediatra Valerio Nobili dell’ospedale Bambino Gesù : “Il 30-40% dei probiotici sono assolutamente inutili nei bambini a cui sono prescritti” : Il Dott.Valerio Nobili, Responsabile di Epatologia, Gastroenterologia e Nutrizione dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli. “Il nostro studio, la sua forza, è sstato lavorare con biologi. Il primo dato di questa ricerca è che gli adolescenti rispetto agli adulti hanno un microbiota molto più variabile rispetto all’adulto, ...

ospedale Bambino Gesù : Talk scientifico sui vaccini : Roma – Lo scorso 4 giugno si è svolto un incontro dal format innovativo presso l’Auditorium dell’Ospedale Bambino Gesù dal titolo “Io mi vaccino, io non posso, io non voglio”. Si è trattato di un Talk scientifico che per la prima volta ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni, della comunità scientifica e delle associazioni dei pazienti. Tutti coinvolti sul tema “vaccini” approfondito dal punto di vista scientifico e ...

Bimba con fascetta al collo - ospedale Bambino Gesù : condizioni gravi ma stabili : “Permangono gravi ma stabili le condizioni della bambina di 3 anni giunta venerdi’ sera all’ospedale Pediatrico Bambino Gesu’ per lesioni da compressione del collo e conseguente asfissia“: lo si spiega in una nota. La Bimba è stata trovata cianotica con una fascetta da elettricista intorno al collo. “La paziente e’ sottoposta da ieri a procedura di protezione cerebrale con ipotermia. Proseguono, di ...

ospedale Pediatrico Bambino Gesù : il 28 maggio il seminario “Esistono bambini incurabili?” : A un mese dalla scomparsa del piccolo Alfie Evans, l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù torna ad affrontare gli interrogativi lasciati aperti dalla dolorosa vicenda con un seminario dal titolo significativo: “Esistono bambini incurabili?”. «Una domanda provocatoria – spiega la presidente dell’Ospedale Pediatrico della Santa Sede, Mariella Enoc – che nasce dall’amara consapevolezza che la medicina non può purtroppo guarire tutti, ma allo stesso ...

Como. Trentesimo anniversario per l’associazione per il Bambino in ospedale : L’associazione Abio Como – Associazione per il Bambino in Ospedale festeggia il suo Trentesimo anniversario. Per la ricorrenza è stato organizzato un

Ictus a 6 anni / Bambino salvato all'ospedale Regina Margherita di Torino con un intervento mini-invasivo : Ictus a 6 anni, Bambino salvato all'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino con l'applicazione di uno stent all'interno del cervello grazie a un intervento mini-invasivo.(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 17:42:00 GMT)

Il Museo va in ospedale…a Scuola : l’iniziativa per i piccoli pazienti dell’ospedale Pediatrico Bambino Gesù : 1/5 ...

Salerno - neonato negato dal tribunale : madre lo porta via dall'ospedale. La polizia ritrova il bambino e denuncia la madre : È stata trovata dalla polizia la 33enne di origine polacca che ieri sera ha portato via suo figlio neonato dall'ospedale di Salerno, dove si trovava su disposizione del tribunale che stava...

Salerno - neonato negato dal tribunale : madre lo porta via dall'ospedale. La polizia ritrova il bambino : E' stato ritrovato pochi minuti fa il neonato portato via da un ospedale questa mattina a Salerno. Il bimbo è stato trovato in un appartamento del lungoIrno, al centro della città....