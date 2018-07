ilfattoquotidiano

: L’Oms toglie il transgenderismo dalla lista dei disordini mentali. Meglio tardi che mai - italianaradio1 : L’Oms toglie il transgenderismo dalla lista dei disordini mentali. Meglio tardi che mai - Noovyis : Un nuovo post (L’Oms toglie il transgenderismo dalla lista dei disordini mentali. Meglio tardi che mai) è stato pub… - Cascavel47 : L’Oms toglie il transgenderismo dalla lista dei disordini mentali. Meglio tardi che mai -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) di Alexis Bonazzi Sono in ritardo galattico a scrivere questo post, ma ho lavorato parecchio ultimamente. Perché?! Anche le persone trans lavorano?! Sì e sono pure fortunata sapendo che, secondo un recente sondaggio accessibile al sito crosslandsolicitors.com, in Uk circa il 43% dei datori di lavoro non sarebbe disposto a farmi lavorare in quanto tale. Ma non siamo qui a parlare della mia carriera. Chi di voi abbia aperto una qualsiasi pagina di giornale (anche L’Avvenire lo ha riportato) avrà notato che lunedì 18 giugno l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha deciso – finalmente – dire ile il transessualismopropriadei. A dire la verità ci stavano pensando dal 2016. Beh,che mai, direi a questo punto. La loro decisione arriva qualche mese dopo un comunicato del Royal college of psychiatrists nel ...