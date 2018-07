L' ok della politica siciliana | i diritti delle famiglie al centro del dibattito

Cassazione : «Sequestrare i conti della Lega - ovunque» Salvini : «Sentenza politica» Ma il governo non vacilla : Le motivazioni del sì al ricorso dei pm per recuperare i 49 milioni. Il vicepremier: «Vogliono metterci fuori causa per via giudiziaria, quei soldi non ci sono»

Ora Emilia Romagna ed Europee Continua la lunga gara elettorale Ancora 4 mesi di fuoco della politica : Archiviamo la prima intensissima metà di 2018 con il record di domeniche elettorali. Le elezioni politiche a marzo insieme alle elezioni regionali del Lazio, le elezioni regionali in Molise, le elezioni regionali in Trentino Alto Adige,

La voce della politica Chiesta l'abrogazione delle proroghe dei servizi di trasporto pubblico locale : Abbiamo depositato una proposta di legge per chiedere l'abrogazione dell'articolo 76 - Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale - della L.R. 11/2018 "Collegato alla Legge di stabilità ...

La voce della politica Pasquale Cariello - Scanzano Viva - su turismo Scanzano Jonico : "Credo che in questo particolare momento, il turismo di Scanzano Jonico abbia bisogno di tutto, tranne che di sterili polemiche che a nulla portano, se non a distruggere quel poco che c'è e su cui ...

Salvini : quella della Cassazione è una sentenza politica : "È una sentenza politica, vogliono metterci fuori causa per via giudiziaria. Chi parla di soldi rubati viene querelato: ho tanti difetti ma non transigo sulla mia onestà. Se c'è giudice che vuole metter fuori legge un partito, auguri. Siamo sereni". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Luca Telese e David Parenzo, commentando la sentenza della Cassazione che ...

'Calabria chiama Europa' - focus sui temi salienti della politica e dell'economia che coinvolgono i Paesi dell'Ue e la nostra regione : Siamo in piena epoca di globalizzazione e, dunque, i Paesi dell'Unione europea non possono fare una politica isolata, occorre unirsi per i grandi temi che riguardano anche i grandi Stati come Cina, ...

La ripresa a livello globale potrebbe perdere slancio. Dunque l'Italia farebbe bene a mettere in campo misure per non restare ulteriormente indietro.

Yoji Tokuyoshi : la politica della nostalgia : Yoji Tokuyoshi, venuto dal Giappone, vive in Italia da oltre un decennio. Una buona parte della sua esperienza italiana è stata all’interno della cucina di un ristorante celebratissimo e di enorme successo, l’Osteria Francescana di Modena, dove è cresciuto fino a diventare sous chef del patron Massimo Bottura. In cerca di se stesso e della sua individualità, Yoji ha lasciato Modena ormai oltre quattro anni fa, e dopo un anno sabbatico in giro ...

dopo il no di Pechino Express per Eleonora Brigliadori si apre un nuovo spiraglio, una vita che potrebbe portarla verso la politica.

Docenti della terza fascia alla politica : normate il settore : I Docenti precari della terza fascia chiedono che la politica si faccia latrice della loro richiesta di intervenire a livello normativo per sanare il caos generato dalla giustizia amministrativa. La situazione che sta vivendo questa categoria di Docenti è analoga in tutto e per tutto a quella dei diplomati magistrali contrapposti ai Docenti storici delle […] L'articolo Docenti della terza fascia alla politica: normate il settore proviene ...

Il circo della strumentalizzazione politica della strage al Capital Gazette : Ieri pomeriggio cinque persone sono state uccise e diverse sono state gravemente ferite in una sparatoria nella redazione del Capital Gazette, quotidiano di Annapolis, Capitale del Maryland. L’attentatore si chiama Jarrod Ramos, ha 38 anni, e nel 2015 ha perso in appello una causa per diffamazione c

I vitalizi - un giusto costo della politica : Ma poiché almeno per una parte quei denari destinati a "tutti i partiti" sono somme in chiaro, tracciate, trattarle come scandalo e prova della mala politica è assurdo, ed è lo stesso errore logico ...

La voce della politica Agricoltura - Rota - Fai Cisl - : 'Nuovo Ccnl nel segno della legalità' : ... che proprio insieme alla cultura rappresenta il biglietto da visita del Made in Italy nel mondo. Siamo orgogliosi di aver avviato la nostra campagna #SosCaporalato, così come è un ottimo risultato l'...

Sgarbi : 'Berlusconi? Le europee - l'ultimo passaggio della sua vita politica' : Sgarbi: 'Grillini ossessionati dai vitalizi, se ne pentiranno. Però l'idea di Di Maio sui 30 minuti di internet gratis la condivido' Vittorio Sgarbi è intervenuto questa mattina ai microfoni di ECG, ...