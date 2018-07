Lo strano incidente di Amesbury e i collegamenti con il caso Skripal

A soli 18 anni muore in un incidente - amici seque strano ambulanza : Erano da poco trascorse le 23 della scorsa notte, quando nel vico Porta Piccola, a Montecalvario, quartiere di Napoli, uno scontro tra scooter ha dato vita ad una notte di "inferno". Tutto è accaduto in pochi minuti e non è ancora chiaro né quanto accaduto né i veicoli e le persone coinvolte. I dettagli dell' incidente La dinamica del sinistro è ancora poco nitida, quello che è certo è che, a seguito dell' incidente , ha perso la vita un giovane di ...

Ragazzo a Napoli muore in un incidente : gli amici seque strano un'ambulanza : Grave incidente tra centauri nei Quartieri Spagnoli, dove un 18enne napoletano ha perso la vita. Lo scontro tra scooter è avvenuto poco dopo le 23 in vico Porta Piccola a Montecalvario e ha coinvolto ...

Ragazzo a Napoli muore in un incidente : gli amici seque strano un'ambulanza : di Melina Chiapparino Grave incidente tra centauri nei Quartieri Spagnoli, dove un 18enne napoletano ha perso la vita. Lo scontro tra scooter è avvenuto poco dopo le 23 in vico Porta Piccola a ...

Seque strano ambulanza per soccorrere la vittima di un incidente : Un’ ambulanza del 118 è stata “sequestrata” dal parcheggio dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli: un gruppo di persone giunte sul posto a bordo di diversi scooter, hanno preteso, con minacce agli operatori, che il mezzo parcheggiato intervenisse ai Quartieri Spagnoli per un incidente nel quale era morto un giovane. L’episodio è stato denunciato dall’associazione “Nessuno tocchi Ippocrate” che ...

Notte di follia ai Quartieri Spagnoli : 17enne muore in incidente - gli amici seque strano un'ambulanza : Grave incidente tra centauri nei Quartieri Spagnoli , dove un 17enne napoletano ha perso la vita. Lo scontro tra scooter è avvenuto poco dopo le 23 in vico Porta Piccola a Montecalvario e ha coinvolto ...

Notte di follia a Napoli : 18enne muore in incidente - gli amici seque strano un'ambulanza : Grave incidente tra centauri nei Quartieri Spagnoli, dove un 18enne napoletano ha perso la vita. Lo scontro tra scooter è avvenuto poco dopo le 23 in vico Porta Piccola a Montecalvario e ha coinvolto ...

Notte di follia ai Quartieri Spagnoli : 18enne muore in incidente - gli amici seque strano un'ambulanza : Grave incidente tra centauri nei Quartieri Spagnoli , dove un 18enne napoletano ha perso la vita. Lo scontro tra scooter è avvenuto poco dopo le 23 in vico Porta Piccola a Montecalvario e ha coinvolto ...

MotoGp - Iannone non si capacita dopo la caduta di Le Mans : “è stato un incidente davvero molto strano” : Andrea Iannone ha provato a spiegare la caduta arrivata nel primo giro del Gp di Le Mans, non riuscendo a capacitarsi su cosa sia successo E’ finito dopo pochi giri il Gp di Le Mans di Andrea Iannone, caduto in seguito ad una scivolata che lo ha privato della possibilità di lottare per il podio. AFP/LaPresse Quello che ha coinvolto il rider della Suzuki è stato il primo colpo di scena di una gara davvero spettacolare, che ha visto uscire ...