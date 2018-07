Lo sciopero di Trenord di venerdì 6 luglio

sciopero TRENI E AEREI - ULTIME NOTIZIE/ Oggi e venerdì 8 giugno trasporti ko : disagi Trenitalia - Trenord - Enav : SCIOPERO TRENI e AEREI Oggi e venerdì 8 giugno: si fermano i TRENI e gli AEREI, ecco alcune informazioni utili, con tutti gli orari previsti per il blocco dei mezzi pubblici (Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 20:52:00 GMT)

sciopero dei treni giovedì 7 e venerdì 8 giugno/ Ferrovie dello Stato e Trenord : disagi per i passeggeri : Sciopero dei treni giovedì 7 e venerdì 8 giugno, Ferrovie dello Stato e Trenord: previsti disagi per i passeggeri a partire dalla tarda serata di domani a seguito di un nuovo stop(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 11:08:00 GMT)

sciopero 7-8 giugno 2018 : orari Trenitalia - Trenord e Italo Ntv Video : Giovedì 7 e venerdì 8 giugno è previsto uno Sciopero dei trasporti che coinvolgera' i treni Trenitalia, Trenord e Italo Ntv. A re gli orari in cui sono previsti i maggiori disagi per i viaggiatori nelle due giornate della prossima settimana. Il calendario di scioperi del mese di giugno [Video] presenta subito una giornata da cerchiare in rosso, sia per i pendolari sia per chi ha programmato un viaggio nei due giorni lavorativi citati a inizio ...

sciopero dei treni di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : le cose da sapere : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica The post Sciopero dei treni di trenitalia, Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio: le cose da sapere appeared first on Il Post.

sciopero di Trenitalia - Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio : le cose da sapere : Sono in programma due scioperi: uno di quattro ore nella giornata di sabato e uno di otto nella notte tra sabato e domenica The post Sciopero di Trenitalia, Trenord e Italo di sabato 26 e domenica 27 maggio: le cose da sapere appeared first on Il Post.

sciopero treni oggi e domani - 26-27 maggio Trenitalia - Italo - Trenord/ Ultime notizie : orari - corse cancellate : Sciopero treni oggi e domani, 26-27 maggio 2018: caos trenitalia, Trenord e Italo, info e orari. Le Ultime notizie, le corse cancellate e i comunicati ufficiali. La prima parte dello Sciopero - che comporta personale treni e di tutto il comparto ferroviario anche nelle Stazioni - vede implicato il sindacato OrSA e durerà 4 ore, dalle 10 alle 14, della giornata di oggi sabato 26 maggio 2018. Riguarderà le tre principali sigle nazionali, ...

sciopero Trenitalia - Trenord - Italo 26-27 maggio 2018 : orari dello stop Video : Il prossimo 26 maggio si terra' lo Sciopero di Trenitalia, Trenord e Italo NTV sull'intero territorio nazionale e si protrarra' fino al giorno successivo. A re gli orari dello stop previsto per fine mese. Dopo lo Sciopero degli aerei [Video], i viaggiatori italiani dovranno cerchiare in rosso nel loro calendario il giorno 26 del corrente mese, data nella quale si preannunciano diversi disagi per chi desidera o deve spostarsi in treno per ...