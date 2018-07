L' Italia ha il suo Laboratorio nazionale di Intelligenza artificiale

L'Agenzia spaziale Italiana ha festeggiato i suoi 30 anni di vita : ... a Roma, nel novembre 2018 della prima mostra-mercato di Space economy italiana."Oggi - ha spiegato - lo Spazio ha aggiunto alla dimensione della Scienza, della ricerca e a quella romantica dell'...

Compagnia Italiana Sali : attestazione di assenza di microplastiche nei suoi sali : Nata nel 1968 e oggi leader in Italia nella produzione di sale marino pregiato e totalmente naturale con il marchio Gemma di Mare, Compagnia Italiana sali ha fatto da sempre dell’esperienza, della specializzazione e dell’attenzione alla qualità, all’ambiente e alla salute del consumatore le caratteristiche distintive della sua mission e del suo operato. Oggi più che mai, in una società in cui l’attenzione da parte delle persone alla salute e al ...

Boateng - l'Italia e la nostalgia : così il Sassuolo lo ha convinto : Ha vinto la voglia di Italia per Kevin-Prince Boateng, che sarà il primo grande rinforzo per la mediana di De Zerbi nel nuovo corso al Sassuolo. Il centrocampista ghanese riabbraccia la Serie A che ...

Lotta - l’Italia non è più solo Frank Chamizo. Giovani azzurri crescono a suon di risultati : Il movimento italiano della Lotta c’è e sta crescendo nel numero e nei risultati. Non solo l’immenso Frank Chamizo, l’italo-cubano specialista della Lotta libera, ma anche una nidiata di altri Giovani che in futuro potranno farci arrivare lontano. Su tutti la grande sorpresa di Tarragona Simone Innattoni, classe 1997. Il suo argento nei -97 kg in terra di Spagna è arrivato in maniera inaspettata e ha impressionato per la ...

“Ammazzato a mani nude nel suo letto”. Choc nell’ospedale Italiano. È successo tutto nella sua stanza - ecco chi è stato : Attimi di paura tra le mura dell’ospedale di Sessa Aurunca, piccolo centro nel casertano. Un uomo di 77 anni, in cura nel reparto psichiatrico, è stata ucciso da un paziente. L’omicida, solo ieri era stato portato nella struttura di accoglienza da alcuni agenti della polizia che, raccontano i media locali, lo avevano trovato in strada in forte stato di agitazione. L’uomo, un immigrato africano, privo di documenti al momento del ricovero e non ...

Boateng torna in Italia! Firma un biennale col Sassuolo : Kevin Prince Boateng sbarca in Italia. Ancora una volta, la terza per la precisione. Dopo le due esperienze al Milan , 2010-2013, via Genoa, e poi 2016, il centrocampista offensivo ghanese prova a ...

L’Italia ha il suo oro nero! Dai Giochi del Mediterraneo uno splendido spot per l’integrazione : la ‘staffetta total black’ è Tricolore : L’Italia domina i Giochi del Mediterraneo con 156 medaglie. Spicca quella della staffetta 4×4000, vinta da 4 atlete nere: uno splendido spot di integrazione positiva che arriva grazie allo sport Cosa arriva dal Mar Mediterraneo? Se rivolgessimo questa domanda alla maggior parte degli italiani, viste le notizie che si apprendono ogni giorno, le risposte sarebbero più o meno le stesse: “immigrati”, “neri”, “barconi”. E se vi ...

Ragazzo senegalese cacciato dalla palestra : 'Per te non c'è posto'. Ma lo danno al suo amico Italiano : 'Per te non c'è posto', sono queste le parole che il gestore di una palestra a Monselice, in provincia di Padova, ha pronunciato nei confronti di Karamba, un senegalese di 31 anni che voleva ...

Demi Lovato : il suo ringraziamento dopo il concerto in Italia non potrebbe renderti più felice : "Gratzi" is the new grazie The post Demi Lovato: il suo ringraziamento dopo il concerto in Italia non potrebbe renderti più felice appeared first on News Mtv Italia.

MARCO LIORNI E RITA DALLA CHIESA - Italia SI/ La conduttrice svela il suo rammarico : MARCO LIORNI e RITA DALLA CHIESA insieme su Rai1 alla conduzione di ITALIA Sì, il nuovo programma del sabato pomeriggio che prende il posto di Sabato ITALIAno di Eleonora Daniele.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 16:06:00 GMT)