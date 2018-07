' L' Italia farà crollare le élite e rinascere gli stati nazionali'

Pensioni - l'allarme Bce : "L'Italia e la Spagna faranno passi indietro" : Non si può dire che l'Unione europea perda mai d'occhio la quadratura dei conti e, in particolare, i cosiddetti "paesi cicala" tipo l'Italia. L'avvento al potere di forze disomogenee, con venature populiste, non ha fatto che aggiungere timori a preoccupazioni già note e conclamate. L'incertezza del quadro politico determinatosi dopo le elezioni del 4 marzo ha fatto il resto, con "i differenziali dei titoli di Stato italiani aumentati ...

“Niente da fare!”. Matrimonio Fedez-Ferragni - la scelta che farà infuriare mezza Italia. Cosa hanno deciso : Altro mese, altra location. E mentre le nozze di Chiara Ferragni e Fedez si avvicinano (1 settembre sta per arrivare) e la città sembrerebbe essere il paese siciliano di Noto (confermato, almeno questo), c’è ancora qualche dubbio sulla sala della cerimonia. Lo ufficializza il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Nel paesino siculo Chiara aveva già effettuato un “sopralluogo”, in compagnia della mamma e delle amiche del cuore ...

Previsioni meteo Italia weekend. Che tempo farà? : Dopo aver dato una tregua con temperature primaverili e sopportabili, dal prossimo weekend tornerà l’estate fatta di sole e caldo afoso. Secondo le Previsioni meteo sull’Italia per il fine settimana tra sabato 30 giugno e domenica 1 luglio, prepariamoci ad accendere l’aria condizionata e a tirare fuori tutti i costumi perché il tempo sarà rovente. Se da giovedì finirà di allontanarsi il vortice depressionario che ha portato ...

Migranti - Giuseppe Conte alla Camera : “Italia farà la sua parte - sono in gioco i valori dell’Ue” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riferisce alla Camera in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno e concentra la sua attenzione soprattutto sul tema dei Migranti: "Sulla migrazione sono in gioco i valori dell'Ue, l'Italia continuerà a fare la sua parte, da anni salviamo l'onore dell'Europa nel Mediterraneo".Continua a leggere

Migranti : Conte - in gioco valori Ue - Italia farà la sua parte : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Sulla migrazione sono in gioco i valori dell’Europa unita, e l’Italia – lo dico con orgoglio, da Presidente del Consiglio di un grande Paese fondatore dell’Ue – continuerà a fare la sua parte perché l’Europa sia all’altezza del suo compito”. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera in vista del Consiglio Ue al via ...

Dove andrà il 90% degli Italiani che farà una vacanza : Roma, 25 giu. , askanews, Oltre il 90% dei connazionali andrà in vacanza la prossima estate. L'Italia sarà la destinazione preferita per le vacanze estive , 61%, , e la durata media del viaggio sarà ...

Tci : oltre 90% Italiani farà una vacanza - il 61% sceglie l'Italia : Roma, 25 giu. , askanews, oltre il 90% dei connazionali andrà in vacanza la prossima estate. l'Italia sarà la destinazione preferita per le vacanze estive , 61%, , e la durata media del viaggio sarà ...

Pensioni minime - la promessa di Di Maio che farà arrabbiare molti Italiani : Il governo si appresta ad aumentare le Pensioni minime finanziate con il taglio di quelle d'oro percepite senza aver versato i contributi corrispondenti. L'annuncio arriva via Facebook dal ministro del lavoro...

Pensioni minime - la promessa Di Maio che farà arrabbiare molti Italiani : Il governo si appresta ad aumentare le Pensioni minime finanziate con il taglio di quelle d'oro percepite senza aver versato i contributi corrispondenti. L'annuncio arriva via Facebook dal ministro del lavoro...

Riders - Di Maio : fiducioso su soluzione che farà da apripista in Italia e nel mondo - : "Oggi ho incontrato i rappresentanti di alcune aziende digitali che si occupano della consegna di cibo nelle nostre città: Foodora, Uber Eats, Just Eat, Deliveroo, Glovo, Domino's Pizza, Mooveda e ...

Capello : 'Golovin? Non so se in Italia farà bene. E su Messi e Neymar...' : E il Portogallo ha capito che deve sfruttarlo al massimo perché in questo momento è come centravanti il numero uno al mondo '. Di tutt'altro umore invece Messi , decisivo in negativo nell'1-1 contro ...

Previsioni meteo Italia weekend 16-17 giugno. Che tempo farà : L’estate è oramai alle porte ma, anche se parliamo di temperature sopra la media da tempo, ancora non ci sono segnali evidenti dell’arrivo della bella stagione dal punto di vista delle Previsioni meteo. Se gli ultimi weekend sono stati contrassegnati da sole e caldo, è altrettanto vero che nel corso delle settimane non sono mancati piogge e temporali a bagnare un po’ tutta l’Italia, da nord a sud. Il prossimo fine ...

Raggi : 'Che fine farà lo stadio? Non lo sappiamo. Non sono lo sfogatoio d'Italia' : Il sindaco di Roma Virginia Raggi è stata ospite di Porta a Porta dove ha parlato a 360 gradi sulla situazione politica e, naturalmente, sullo scandalo dello stadio. 'sono stati arrestati l'ex assessore di Zingaretti, Palozzi vice-presidente del consiglio regionale e si parla di sistema Raggi ma io non c'entro.

Ciclismo - il Team Colpack diventerà Continental nel 2019! La formazione Italiana farà il salto tra i professionisti : Arriva una buona notizia per il Ciclismo italiano: il Team Colpack nel 2019 diventerà una squadra Continetal. Questo significa che dalla prossima stagione la formazione di Giuseppe Colleoni farà il salto di categoria e dall’attuale livello Under 23 passerà tra i professionisti. Un risultato importante per il nostro movimento, che potrà così avere una squadra in più a rappresentarlo nelle grandi corse e sarà quindi un’ulteriore spinta per far ...