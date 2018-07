huffingtonpost

: RT @HuffPostItalia: L'Isis comunica che il figlio di al-Baghdadi è stato ucciso in Siria - civispro : RT @HuffPostItalia: L'Isis comunica che il figlio di al-Baghdadi è stato ucciso in Siria - HuffPostItalia : L'Isis comunica che il figlio di al-Baghdadi è stato ucciso in Siria -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) L'ha affermato che ildel suo leader, Abu Bakr al-, èinin combattimento contro le truppe governative di Damasco.L'annuncio è apparso sull'agenzia delloislamico, che mostra una foto del giovane, con in mano un fucile, e lo identifica come Huthaifa al-Badri. Non viene precisato quando sia, ma solo che era un 'combattente d'elitè, caduto mentre difendeva una centrale elettrica dall'attacco di truppene e russe in provincia di Homs.Huthaifa al-Badri,di al-, "èmentre affrontava gli alawiti e i russi nei pressi di una centrale termica nella regione di Homs", si legge nelto apparso sui social media della piattaforma Aamaq, nota per diffondere notizie dell'. Aamaq usa il termine "nusayriti" in riferimento agli alawiti, comunità di cui fa parte il ...