Licenziato dal padre | il patito di giochi di guerra ha pianificato la strage

Uccide il padre e la compagna - poi si suicida. Il genitore lo aveva appena Licenziato dall'azienda di famiglia : Era appena stato licenziato da suo padre dall'azienda di famiglia . Per questa ragione, presumibilmente, Maurizio Platini, 43 anni, ieri ha ucciso il genitore e la compagna per poi suicidarsi, all'interno della "Seri Cart" di Cormano, nel Milanese.Secondo quanto rilevato dai carabinieri di Sesto San Giovanni e della Squadra rilievi del Gruppo Monza, coordinati dal pm di Milano Cristiana Roveda, Platini intorno alle 18:30 di ieri ha preso la sua ...

Denuncia stupro tra studenti durante gita - professore Licenziato dalla scuola cattolica : Denuncia stupro tra studenti durante gita , professore licenziato dalla scuola cattolica Il docente 61enne sospeso e poi licenziato dopo l’episodio. Per la scuola però si tratterebbe solo dell’ennesimo comportamento fuori dalle regole da parte del professore che avrebbe agito spesso senza informare superiori e diocesi, provocando danni all’immagine della scuola .Continua a leggere Il docente 61enne […] L'articolo Denuncia ...

Moto2 - Barberá Licenziato dal Team Pons : TORINO - Per Hector Barberá i guai si accumulano. Il pilota è stato licenziato dal Team Hp Pons , squadra con la quale correva in Moto2 insieme a Lorenzo Baldassarri. Lo spagnolo era stato arrestato a ...

Diego Lopez non si ferma : Licenziato dal Cagliari - ha già una nuova panchina : Diego Lopez si è già accasato dopo l’addio al Cagliari di pochi giorni fa, il tecnico è stato sostituito da Maran sulla panchina sarda L’ex allenatore del Cagliari , Diego Lopez , è il nuovo tecnico del Penarol di Montevideo, vincitore dell’ultimo campionato uruguaiano. Il tecnico 43enne, che verrà presentato domani, prende il posto di Leonardo Ramos. Lopez da giocatore ha militato nel ruolo di difensore dal 1994 al 1996 nel ...

Luigi Di Maio in ospedale dall'operaio Licenziato dalla Fiat : Ha postato l'annuncio della visita su Facebook , e poi pure una 'bella' foto in ospedale accanto al letto dell' operaio che l'altra sera si è cosparso di benzina sotto casa sua , prima che le forse ...

Operaio Licenziato dalla macchina/ La caccia al profitto sta cancellando i veri manager : Un'azienda ha licenziato un suo dipendente invalido di 62 anni perché il suo lavoro viene ora svolto da una macchina. Un brutto caso di incultura manageriale, dice SERGIO LUCIANO