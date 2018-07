Licenziata la maestra diplomata : a Salerno il primo caso in Italia : A Salerno la prima maestra in Italia con diploma magistrale Licenziata. Una sentenza della Corte di Appello di Salerno fa tremare il mondo delle maestre diplomate escluse dalle graduatorie ad...

Maestra Licenziata : "Ho detto 'Dovete morire' - ma non era un augurio. È il destino di tutti" : Ha ammesso di non aver utilizzato "parole dolci" nei confronti delle forze di polizia, ma ha messo in evidenza come quel che è accaduto è avvenuto durante "due minuti di esasperazione". Lavinia Flavia...

Insultò la polizia in una manifestazione contro Casa Pound : Licenziata maestra di Torino : Le urla di Lavinia Flavia Cassaro nei confronti dei poliziotti, durante la manifestazione di Torino dello scorso 22 febbraio contro Casa Pound, sono rimaste nella mente di tutti gli italiani. La donna, infatti, si era scagliata duramente contro le forze dell'ordine, arrivando addirittura ad augurare loro la morte. Un gesto gravissimo, reso ancor più inaccettabile dal fatto che, la persona in questione, fosse una maestra di una scuola ...

TORINO - Licenziata maestra ANTI-POLIZIA/ Lavinia Cassaro “ho sbagliato ad insultare - ma punizione è eccessiva” : LICENZIATA in tronco la MAESTRA torinese filmata mentre durante una manifestazione augurava agli agenti di polizia di morire: "sbagliato a insultare ma pena è eccessiva"(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 13:03:00 GMT)

Insultò la polizia in una manifestazione contro Casa Pound : Licenziata maestra di Torino : Le urla di Lavinia Flavia Cassaro nei confronti dei poliziotti, durante la manifestazione di Torino dello scorso 22 febbraio contro Casa Pound, sono rimaste nella mente di tutti gli italiani. La donna, infatti, si era scagliata duramente contro le forze dell'ordine, arrivando addirittura ad augurare loro la morte. Un gesto gravissimo, reso ancor più inaccettabile dal fatto che, la persona in questione, fosse una maestra di una scuola elementare ...

Torino - insulti alla polizia : Licenziata maestra Lavinia Cassaro/ UIL : "Occhio al giustizialismo" : licenziata in tronco la maestra torinese filmata mentre durante una manifestazione augurava agli agenti di polizia di morire, ecco di cosa si tratta in questa notizia(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 00:14:00 GMT)

8 marzo - a Torino al corteo anche la maestra ora Licenziata : LaPresse, - Alla manifestazione per l'8 marzo «Non una di meno» a Torino anche Lavinia Flavia Cassaro, la docente torinese ripresa mentre insultava e augurava la morte ai poliziotti durante il corteo ...

La maestra di Torino che aveva insultato la polizia durante un corteo di protesta è stata Licenziata : La maestra di Torino che lo scorso febbraio aveva insultato la polizia durante un corteo di protesta è stata licenziata. La decisione è stata presa dall’Ufficio scolastico regionale del Piemonte. La maestra è anche indagata per per istigazione a delinquere, oltraggio The post La maestra di Torino che aveva insultato la polizia durante un corteo di protesta è stata licenziata appeared first on Il Post.

Torino - Licenziata maestra antipolizia/ Lavinia Cassaro urlò “dovete morire” : Ricca - "il vento è cambiato" : licenziata in tronco la maestra torinese filmata mentre durante una manifestazione augurava agli agenti di polizia di morire, ecco di cosa si tratta in questa notizia(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:02:00 GMT)

Torino - Licenziata la maestra che insultò i poliziotti : Lavina Flavia Cassaro era sospesa dal 1° marzo. Il 22 febbraio insultò i poliziotti urlando 'dovete morire' durante un corteo contro CasaPound

"Siete vigliacchi - dovete morire". Licenziata la maestra anti-polizia : Alla fine l'hanno Licenziata. Lavinia Flavia Cassaro, rinominata la "cattiva maestra" di Torino, è stata rimossa dall'insegnamento. La decisione, riporta La Stampa, è stata presa dall'ufficio scolastico regionale una settimana fa, il 7 giugno. A nulla è servita la difesa della Cassaro, ripresa dalle telecamere mentre il 22 febbraio scorso durante una manifestazione antifascista inveiva contro i poliziotti schierati in divisa ...

Torino - Licenziata la maestra che insultò i poliziotti durante gli scontri : Torino, licenziata la maestra che insultò i poliziotti durante gli scontri Torino, licenziata la maestra che insultò i poliziotti durante gli scontri Continua a leggere L'articolo Torino, licenziata la maestra che insultò i poliziotti durante gli scontri proviene da NewsGo.

Licenziata la maestra che insultò i poliziotti/ Torino - Lavinia Flavia Cassaro augurò la morte agli agenti : Licenziata in tronco la maestra torinese filmata mentre durante una manifestazione augurava agli agenti di polizia di morire, ecco di cosa si tratta in questa notizia(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 12:49:00 GMT)

Licenziata Lavinia Flavia Cassaro - la maestra che insultò i poliziotti a Torino durante una manifestazione : È stata Licenziata Lavinia Flavia Cassaro, l'insegnante indagata dalla Procura di Torino per avere insultato, durante un corteo contro CasaPound, i poliziotti schierati. L'Ufficio Scolastico Regionale le ha notificato nei giorni scorsi il provvedimento, con decorrenza primo marzo, quando venne sospesa dall'insegnamento. Lo rende noto il Coordinatore Nazionale Cub Scuola, Cosimo Scarinzi, annunciando che il sindacato "garantirà ...