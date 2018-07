Libia salva 125 migranti | 6 muoiono

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Open Arms e il salvataggio in Libia - Salvini "non venite" (1 luglio 2018) : Ultime notizie di oggi , ultim'ora : nuovo salvataggio nelle acque della Libia . Doppio omicidio a Impruneta. Riconoscimento di Cottarelli a Monti e Fornero. (1 luglio 2018) .(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 05:50:00 GMT)

Migranti - l'ong Open Arms salva 59 persone al largo della Libia e accusa l'Italia per i 100 morti del naufragio : ' salva ti e al sicuro 59 persone alla deriva e in pericolo di vita. Ora tutti a bordo di Open Arms diretti verso un porto sicuro'. La Ong catalana conferma con un tweet il soccorso a un gommone di ...

Migranti - Salvini in Libia : "Massimo impegno comune" | La guardia costiera di Tripoli salva mille persone : Domenica il vicepremier non aveva mancato di ringraziare la guardia costiera libica per aver soccorso i circa mille Migranti alla deriva al largo del Paese nordafricano

Migranti : Marina Libia - salvate 301 persone - 46 bambini : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ong - Lifeline salva 250 profughi. Toninelli : “Avviata un’indagine - non collabora con la Libia” : I ministri Toninelli e Di Maio annunciano un'indagine in corso per controllare l'operato di Lifeline: "Non stanno collaborando con la guardia costiera Libica che, dalle prime informazioni acquisite, stava intervenendo per salvare i migranti e riportarli su suolo libico. Operazione di sua stretta competenza, trattandosi di eventi accaduti in mare libico".Continua a leggere