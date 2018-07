L’Europa sfida Trump | «Abbattere i dazi sulle auto» Apertura dagli Usa

Di Maio come Trump - sfida alL’Europa «Deve difendere di più il Made in Italy» : Il flirt di Conte con la Casa Bianca punta a creare un’alleanza per aiutare le piccole imprese che vivono di export

Di Maio imita Trump per sfidare L’Europa : “Deve difendere di più il Made in Italy” : Il neoTrumpismo all’italiana ha trovato un nuovo paladino in Luigi Di Maio e il solito obiettivo nell’Ue. «Non ho detto che voglio mettere i dazi, ma non devono essere più un tabù» spiega il ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro davanti alla platea di Confartigianato. Ma allora cosa voleva dire? Di Maio precisa meglio le sue intenzioni cos...

Parte dai Balcani la sfida di Erdogan a Bruxelles : “Gli attacchi delL’Europa non ci divideranno” : Parte da Sarajevo la sfida di Recep Tayyip Erdogan all’Europa. E, se non ha il tono della crociata, poco ci manca. Il presidente turco si è recato in Bosnia Erzegovina, la cui popolazione è per metà musulmana e che è retta da un equilibrio politico molto fragile, accolto con gli onori riservati ai grandi capi di Stato, anche grazie alla ricostruzio...

Erdogan fa il bullo e rilancia da Sarajevo la sua sfida alL’Europa : Roma. “Erdogan non è molto popolare in occidente perché è il grande leader dei musulmani che noi aspettavamo da tanto tempo”. Bakir Izetbegovic, capo del Partito di azione democratica della Bosnia ed Erzegovina, ha commentato con entusiasmo la decisione del presidente turco di visitare Sarajevo. Dom