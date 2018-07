L' Europa prepara la sfida a Trump | «Giù tutti i dazi sulle auto»

DIETRO IL VERTICE UE/ Usa e Italia preparano un'altra Europa : I giornali mainstream puntano tutto sull'articolo 6 e sulla volontarietà dei centri di accoglienza per dimostrare la sconfitta dell' Italia , ma le cose stanno diversamente. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ La Merkel al bivio tra migranti ed euro, int. a V. GiacchéSCONTRO FRANCIA- Italia / Il piano nascosto di Macron per eliminarci dalla Libia, di G. Sapelli

Dazi Usa - l' Europa prepara le contromisure : 'Non avevamo altra scelta' - : La Commissione europea ha adottato oggi, 20 giugno, il regolamento che sarà effettivo venerdì 22 e che introduce i provvedimenti dell'Ue in risposta a quelli statunitensi su acciaio e alluminio . Il ...

Tasse sugli acquisti Internet? In Francia si - mentre l’Europa si prepara a imporre filtri Internet : In Francia sta per essere approvata una legge per tassare gli ordini effettuati via Internet, mentre il parlamento europeo è chiamato a votare su una proposta di legge che potrebbe cambiare il volto di Internet. L'articolo Tasse sugli acquisti Internet? In Francia si, mentre l’Europa si prepara a imporre filtri Internet proviene da TuttoAndroid.