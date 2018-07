Legge sul copyright | Wikipedia si oppone e lancia tre controproposte

Divieto Eterologa per coppia gay : ricorso Consulta/ Legge 40 e Azienda Sanitaria accusate di “discriminazione” : Fecondazione Eterologa, ricorso in Consulta di due donne gay: Legge 40 e Azienda Sanitaria di Pordenone accusate di "discriminazione di genere". Il caso e cosa è successo finora(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:52:00 GMT)

Lavoro : Di Maio annuncia maggiori controlli sulla Legge 104; "basta abusi" : Potenziare i controlli sulla legge 104. È l'impegno assunto dal ministro al Lavoro e allo Sviluppo economico Luigi Di Maio, il quale si è detto d'accordo con le dichiarazioni in merito del presidente dell'Inps Tito Boeri. "Ho apprezzato e faccio mio l'auspicio (del presidente Boeri ndr) - ha detto alla presentazione del Rapporto annuale Inps alla camera dei Deputati - su un più forte controllo sulla ...

Wikipedia "non funziona" : oscurata per protesta contro la Legge sul copyright : Wikipedia oggi "non funziona" in Italia. La direttiva sul copyright in discussione al Parlamento europeo "minaccia la libertà online e crea ostacoli all'accesso alla Rete". Per questo la comunità...

Decreto dignità : nella bozza la parte sul fisco si alLeggerisce - slitta lo spesometro. Stretta sui contratti a termine : Pacchetto fisco light con ritocchi al redditometro, slittamento della scadenza dello spesometro al 28 febbraio (dal 30 settembre) e stop allo split payment solo per i professionisti. Lo prevede una delle ultime bozze del Decreto dignità, ora al vaglio dei tecnici al preconsiglio dei ministri prima di arrivare sul tavolo del governo.Nel Decreto dignità arriva l'annunciata Stretta sulla pubblicità di giochi e scommesse contro ...

Nuova Legge sul consenso sessuale : senza accordo esplicito è stupro : E’ entrata in vigore in Svezia la Nuova legge sul consenso sessuale, in base alla quale qualsiasi atto sessuale senza...

Congresso USA approva disegno di Legge sull'ammissione negli Stati Uniti del 51° stato - : Il nuovo stato potrebbe essere l'isola di Porto Rico, i cui residenti hanno già la cittadinanza statunitense, ma non partecipano alle elezioni presidenziali e non hanno rappresentanti a pieno titolo ...

Olocausto - la Polonia fa dietrofront sulla Legge/ Varsavia e l'Unione Europea restano molto lontane : Varsavia ci ripensa e cambia già la legge sull'Olocausto: il premier Morawiecki ha annunciato il dietrofront sul provvedimento che puniva chi accusava la Polonia di complicità col nazismo(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 21:34:00 GMT)

La camera bassa del parlamento polacco ha approvato un emendamento che modifica la controversa Legge sull’Olocausto approvata a gennaio : La camera bassa del parlamento polacco ha approvato oggi un emendamento per correggere la controversa legge che prevedeva fino a tre anni di carcere per chi accusava la Polonia di complicità nell’Olocausto. Se l’emendamento verrà approvato anche dal Senato, il The post La camera bassa del parlamento polacco ha approvato un emendamento che modifica la controversa legge sull’Olocausto approvata a gennaio appeared first on Il Post.

Agcom al governo : ok al piano-frequenze ma ci sono criticità sull'attuazione della Legge di bilancio : L'Agcom ha approvato il nuovo Piano nazionale di assegnazione delle frequenze , Pnaf 2018, , secondo quanto stabilito dalla legge di bilancio 2018. Il Piano prevede 15 nuove reti digitali terrestri in ...

La Polonia fa marcia indietro sulla Legge sull'Olocausto : via le pene carcerarie : Alla fine la Polonia fa marcia indietro e modifica radicalmente la dibattutissima legge sull'Olocausto che tanto aveva fatto discutere nei mesi scorsi.Oggi la Camera bassa del Parlamento polacco ha introdotto come pena la sola sanzione pecuniaria, al posto del carcere, per chiunque attribuisca alla Polonia responsabilità per i crimini legati alla Shoah. Il disegno legislativo depositato in Parlamento a gennaio invece prevedeva pene fino a tre ...