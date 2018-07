: La Cassazione ha ordinato il sequestro di tutti i fondi della Lega “ovunque vengano rinvenuti” - ilpost : La Cassazione ha ordinato il sequestro di tutti i fondi della Lega “ovunque vengano rinvenuti” - mante : La Cassazione ordina il sequestro di tuti i beni della Lega. Così ora sogno un poliziotto che si avvicina a Salvini… - SkyTG24 : Conti Lega, Cassazione: sequestrarli ovunque siano -

"Il dato tecnico è che questa decisione è eseguibile a condizione che la sentenza delsegua il principio affermato dalla Cassazione".Non aggiunge altro il capo procuratore di Genova, Francesco Cozzi,sul pronunciamento della Suprema Corte che autorizza ildei beni della, fino a 49 milioni, per presunte irregolarità nell'utilizzo di fondi pubblici. "Dichiarazioni non ne faccio,figuriamoci in un caso del genere" sottolinea Cozzi.Il tribunale deldovrà fissare una data per la discussione.(Di mercoledì 4 luglio 2018)