: Lega,Anm: nessun attacco a democrazia - TelevideoRai101 : Lega,Anm: nessun attacco a democrazia - jovinow : ¦ La rassegna delle #topnews di fine giornata #Lega: 'Attacco a democrazia, incontro con #Mattarella' Anm: incosti… - zazoomnews : Lega:Maritati Anm no attacchi a giudici - #Lega:Maritati #attacchi #giudici -

"I magistrati non adottano provvedimenti che costituisconoallao alla Costituzione,né perseguono fini politici, ma emettono sentenze in nome del popolo italiano, seguendo regole e principi di diritto di cui danno conto nelle motivazioni". Così il presidente Anm, Minisci,commentando le dichiarazioni dellasulla sentenza di Cassazione relativa al sequestro beni. "In un Paese democratico le sentenze si rispettano-gli fa eco il segretario Maritati-si possono criticare,ma non si possono attaccare giudici"(Di mercoledì 4 luglio 2018)