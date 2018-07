Lega | sentenza sui fondi | chiesto incontro a Mattarella «Attacco alla democrazia»

Salvini : "contro la Lega sentenza politica - non ho sentito Berlusconi" : La sentenza della Cassazione che ha ordinato il sequestro dei conti della Lega, ovunque siano, è una sentenza politica. Così Matteo Salvini il giorno dopo la pronuncia degli ermellini che hanno "ratificato" la decisione del tribunale di Genova.L'ammontare della truffa allo Stato che i magistrati contestano alla Lega della gestione Bossi-Belsito (l'ex tesoriere) è di 49 milioni di euro."Non ho sentito Berlusconi. E' evidente che c'è qualche ...

Cassazione : «Sequestrare i conti della Lega - ovunque» Salvini : «Sentenza politica» Ma il governo non vacilla : Le motivazioni del sì al ricorso dei pm per recuperare i 49 milioni. Il vicepremier: «Vogliono metterci fuori causa per via giudiziaria, quei soldi non ci sono»

Lega - Salvini contro la Cassazione : “Sentenza politica - cercano di metterci fuori legge” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione chiede di recuperare 49 milioni dalla Lega: "È una sentenza politica, cercano di metterci fuori legge. Sequestrano quello che non c’è, è un processo che riguarda fatti di dieci anni fa", afferma il leader della Lega.Continua a leggere

