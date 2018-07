Lega | sentenza sui fondi | chiesto incontro a Mattarella «Attacco alla democrazia»

Salvini - su Lega sentenza politica : ANSA, - ROMA, 4 LUG - "Non ho sentito Berlusconi. E' evidente che c'è qualche giudice che fa politica ma non esiste un disegno generale. Noi siamo tranquillissimi, nessuna preoccupazione contro questa sentenza bizzarra". Lo dice il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini all'Ansa ...

Matteo Salvini e la sentenza contro la Lega - l'agguato dei giudici e la vergognosa prima pagina di Marco Travaglio : Ovviamente, non una parola sul fatto che si tratta di una sentenza senza precedenti perché colpisce un partito e non i singoli presunti responsabili, 'una sentenza politica' secondo Salvini .

Cassazione : «Sequestrare i conti della Lega - ovunque» Salvini : «Sentenza politica» Ma il governo non vacilla : Le motivazioni del sì al ricorso dei pm per recuperare i 49 milioni. Il vicepremier: «Vogliono metterci fuori causa per via giudiziaria, quei soldi non ci sono»