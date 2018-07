Lega | i dirigenti fanno quadrato dopo l’autorizzazione al maxi sequestro Centemero | “In

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) “Sul conto della300mila euro, non di più” assicura il tesoriere Giulionel tentativo di placare il polverone. Impresa non facile, però. Ad alzare una nuova folata di polemiche è stato il deposito da parte della Cassazione delle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 12 aprile ha autorizzato ildelle somme future che entrano nelle casse della, fino al raggiungimento dei 49 milioni che secondo i magistrati dovrebbe restituire allo Stato. Notizia che attualizza la complessa vicenda dei fondi verdi iniziata nel 2012 con la denuncia di investimenti e diamanti in Tanzania di Belsito, fino alla scoperta della famosa cartellina “family” con le spese della famiglia Bossi che porterà alla sue dimissioni. Storia che non è passata, perché le risorse “distratte” dal partito – recita la sentenza della Cassazione – ...