Lega e M5S si marcano

Dl dignità : prime crepe fra M5s e Lega : Nonostante la sintonia dichiarata da Matteo Salvini e Luigi Di Maio emergono differenze di vedute politiche su alcune parti del documento. Il primo parla di un 'buon inizio, il Parlamento lo renderà ...

Lega : vicenda fondi imbarazza M5S - bocche cucite su alleati governo : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – La linea è quella del silenzio. bocche cucite, nel M5S, all’indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega fino a raggiungere 49 milioni di euro. Ma l’imbarazzo, nel Movimento, è palpabile. “Non fossimo al governo – ragiona un senatore – ai leghisti saremmo andati a fargli le pulci sotto casa. E invece…”. ...

Lega : vicenda fondi imbarazza M5S - bocche cucite su alleati governo : Roma, 4 lug. (AdnKronos) – La linea è quella del silenzio. bocche cucite, nel M5S, all’indomani della sentenza della Cassazione che ordina il sequestro di qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega fino a raggiungere 49 milioni di euro. Ma l’imbarazzo, nel Movimento, è palpabile. “Non fossimo al governo – ragiona un senatore – ai leghisti saremmo andati a fargli le pulci sotto casa. E ...

Campi rom - in Lombardia approvato il censimento col sì di Lega e Forza Italia. Ma il M5s boccia l’iniziativa : “Poco utile” : Il Pirellone ha dato il via libera al censimento di “rom, sinti e camminanti” negli insedimaneti regolari. La mozione, che ricalca l’idea lanciata dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, è stata presentata in Consiglio regionale dalla consigliera di Forza Italia, Silvia Sardone, ed era composta di tre punti: la rilevazione di chi vive in Lombardia, la chiusura dei siti irregolari e l’analisi dei fondi erogati dai ...

Gentiloni si scaglia contro Lega e M5S : "Governo pericoloso" : Infatti, Gentiloni aggiunge: 'Se uno facesse il costo economico degli annunci di questi 2-3 mesi, registrerebbe già alcuni significativi danni alla nostra economia che si possono stimare già in ...

Laura Boldrini attacca M5S : “La Lega ha sottratto 49 milioni - gli alleati pretenderanno onestà da Salvini?” : L'ex presidente della Camera, Laura Boldrini, attacca il Movimento 5 Stelle, reo di non aver preso posizione in merito alla sentenza di condanna per truffa ai danni dello Stato comminata alla Lega: "Per la magistratura la Lega di Salvini ha sottratto 49 milioni di euro allo Stato, ai cittadini italiani. Su per giù la stessa cifra che si risparmierebbe col ricalcolo dei vitalizi. Immagino che ora i suoi alleati 5stelle si facciano sentire ...

SONDAGGI POLITICI/ Lega primo partito - Berlusconi & Meloni ‘annientati’ da Salvini : calo M5s al 27% : SONDAGGI POLITICI elettorali: ultime notizie e intenzioni di voto, la Lega è il primo partito in Italia con il M5s che cala ancora. Berlusconi e Meloni "annientati" dai consensi di Salvini(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 11:01:00 GMT)

Pensioni - quota 100 (ma senza soglie) : pressing sul governo Lega-M5s : Continua a far discutere (e a far sperare molti lavoratori) la possibilità di introdurre quota 100 per andare in pensione. Il "superamento" della legge Fornero è un caposaldo del programma di...

La bordata di Gentiloni : "Governo pericoloso - M5s e Lega ci sono costati già 5 miliardi" : "Credo che questo sia un governo pericoloso, Non perché durerà 30 anni. Anzi, se uno lo dice, è perché teme di non arrivare a 12 mesi". Lo ha affermato in una intervista a La Stampa l'ex...

Gentiloni : M5S e Lega ci sono già costati più di cinque miliardi : Ha ottenuto un piccolo ufficio, tre metri per quattro ricavati dentro un ex convento di suore, a due passi da Montecitorio e proprio dentro questo austero contesto spunta un Paolo Gentiloni tagliente come mai prima d’ora: «Credo che questo sia un governo pericoloso. Non perché durerà 30 anni. Anzi, se uno lo dice, è perché teme di non arrivare a 12...

FINANZA/ Ecco come Tria realizzerà la promesse di Lega e M5s : Tria ha illustrato le linee guida del Mef. La crescita rallenta ma nessuna manovra correttiva. Novità su come si vuol ridurre il rapporto debito/Pil.

Nomine Rai - tra Lega e M5S non c'è accordo su presidenza - direzione generale e tg : ... la direzione generale e le direzioni di tre tg , con una tv di Stato che, anche sotto il governo 'del cambiamento' sarebbe pesantemente lottizzata e condizionata dai partiti e quindi dalla politica. ...

Pd - Fiano : “Fico? Ho apprezzato sue parole sui porti ma - come altri del M5s - sottostà al potere assoluto Lega” : “Roberto Fico? Ha fatto sentire in questi giorni il suo dissenso su alcune questioni di principio non indifferenti. Si tratterà di vedere nelle prossime settimane se questo suo dissenso proseguirà oppure no. Io pubblicamente in due occasioni sui social ho espresso apprezzamento per le sue parole”. Così, ai microfoni di Ecg Regione (Radio Cusano Campus) il deputato Pd, Emanuele Fiano, ribadisce il suo plauso alle dichiarazioni del ...

Augusto Minzolini - decreto dignità : 'Troppe differenze tra Lega e M5s - i nodi verranno al pettine' : C'è una differenza sostanziale tra l 'elettorato della Lega e quello del Movimento 5 stelle . E questo, secondo Augusto Minzolini , rappresenterà prima o poi un grosso problema. E una delle questioni ...