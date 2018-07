: Fondi della #Lega, fonti del partito: chiederemo un incontro a Mattarella. Sentenza Cassazione ? 'Gravissimo attacc… - RaiNews : Fondi della #Lega, fonti del partito: chiederemo un incontro a Mattarella. Sentenza Cassazione ? 'Gravissimo attacc… - il_betus : #finitalapacchia Sequestro dei fondi, Lega chiede incontro a Mattarella «Attacco alla democrazia» - TelevideoRai101 : Lega: chiederemo incontro a Mattarella -

Laconsidera la decisione della Cassazione che ha dato il via libera al sequestro dei fondi un gravissimo attacco alla democrazia. Un atto - quello della Corte cha ha autorizzato il blocco dei fondi disposto dal Tribunale di Genova,nell'ambito della vicenda delle presunte irregolarità nei rimborsi elettorali della gestione Bossi-Belsito - che,per il Movimento di via Bellerio, ha l'obiettivo di mettere fuori gioco per via giudiziaria il partito. Per questo lachiederà unurgente al capo dello Stato.(Di mercoledì 4 luglio 2018)